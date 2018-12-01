2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
12,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott
In-ear (fülbe helyezhető)
Ikonikus dizájn friss, modern, magasfényű részekkel.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
Az innovatív basszuscsövek a fülhallgatóban növelik a levegőáramlást a gazdag, mély basszushangzás érdekében.
4.5
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
bmcata
01/12/2018
România
Foarte bune...
Excelente din toate punctele de vedere... Sunet foarte clar, acumulatorul foarte bun...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek