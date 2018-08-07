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Összes sorozat

  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4385BK/00

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Érezd! BASS+
A Philips BASS+ True vezeték nélküli fülhallgatóval szabadon átengedheted magad az intenzív mélyhangoknak. A sziklaszilárd csatlakozás, az extra hosszú akkumulátor-élettartam és a kompakt kialakítású töltőtok megszabadít a kötöttségektől. Stabilizáló bordával a biztos tartás érdekében.
Összes előny megtekintése

Érezd! BASS+

  • 8,2 mm-es meghajtók/ hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 6 + 6 órás lejátszási idő

  • Biztos illeszkedés

3 fülbetétméret a személyre szabott illeszkedésért

3 fülbetétméret a személyre szabott illeszkedésért

A szilikon fülbetét 3 méretben áll rendelkezésre a még jobb, személyre szabott illeszkedés érdekében.

Az akkumulátor akár 6 órányi játékidőt is lehetővé tesz

Az akkumulátor akár 6 órányi játékidőt is lehetővé tesz

A 6 órás lejátszási idő elegendő energiát biztosít a hosszan tartó zeneáradathoz, a töltőtokhoz való csatlakoztatással pedig még 6 órányi lejátszási időt nyerhet.

8,2 mm-es hangszóró-meghajtók

8,2 mm-es hangszóró-meghajtók

A BASS+ fülhallgató 8,2 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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