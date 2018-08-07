2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB4385BK/00
8,2 mm-es meghajtók/ hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
6 + 6 órás lejátszási idő
Biztos illeszkedés
A szilikon fülbetét 3 méretben áll rendelkezésre a még jobb, személyre szabott illeszkedés érdekében.
A 6 órás lejátszási idő elegendő energiát biztosít a hosszan tartó zeneáradathoz, a töltőtokhoz való csatlakoztatással pedig még 6 órányi lejátszási időt nyerhet.
A BASS+ fülhallgató 8,2 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek