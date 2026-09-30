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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató

SHC1300/00

Vezeték nélküli kényelem infravörös átvitellel

A teljes méretű, infravörös, vezeték nélküli fejhallgatók a minőséget és kényelmet ötvözik az otthoni TV-nézésben és zenehallgatásban.

Összes előny megtekintése

TV-hez

Vezeték nélküli kényelem infravörös átvitellel

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

A magas frekvenciájú rádiórendszer tiszta és éles vételt biztosít

A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt biztosít.

Egyszerű és könnyű összeállítás

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

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