2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHC1300/10
Vezeték nélküli kényelem infravörös átvitellel
A teljes méretű, infravörös, vezeték nélküli fejhallgatók a minőséget és kényelmet ötvözik az otthoni TV-nézésben és zenehallgatásban.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt biztosít.
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
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