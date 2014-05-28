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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

SHC2000/10

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Vezeték nélküli használat infravörös átvitellel

A Philips vezeték nélküli TV-fejhallgatóval egyenletes hangátvitellel tekintheti meg kedvenc programjait. Ismerje meg a hosszan tartó kényelem páratlan érzését az önmagát beállító, belső fejpántos kialakításnak köszönhetően.

Összes előny megtekintése

Újratölthető

Vezeték nélküli használat infravörös átvitellel

  • Fülre illeszkedő

  • Fekete

Az IR vezeték nélküli adatátvitel szabad mozgást biztosít

Az infravörös vezeték nélküli átvitel segítségével megszabadulhat a kábelek okozta kellemetlenségektől.

A magas frekvenciájú rádiórendszer tiszta és éles vételt biztosít

A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt biztosít.

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.