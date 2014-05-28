2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Vezeték nélküli használat infravörös átvitellel
A Philips vezeték nélküli TV-fejhallgatóval egyenletes hangátvitellel tekintheti meg kedvenc programjait. Ismerje meg a hosszan tartó kényelem páratlan érzését az önmagát beállító, belső fejpántos kialakításnak köszönhetően.
Fülre illeszkedő
Fekete
Az infravörös vezeték nélküli átvitel segítségével megszabadulhat a kábelek okozta kellemetlenségektől.
A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt biztosít.
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone