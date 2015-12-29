2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Vezeték nélküli szabadság
Nem kell többé vezetékekkel bajlódnia; szabadon mozoghat otthonában zenehallgatás közben. A Philips SHC5100/10 fejhallgató tölthető és könnyű súlyú kialakításának köszönhetően nem okoz gondot a hosszan tartó használat sem.
Fülre illeszkedő
A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel a beállítást általában minden alkalommal újra el kell végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a fej formájához és méretéhez.
A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.
3.9
5-ből
18
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
MICKEY
29/12/2015
România
raport pret / calitate excelent.
Am achizitionat acest produs pt a ma juca pe tv fara ca sa ii deranjez pe cei din jurul meu. Personal ma declar f multumit de raportul calitate - pret. Pentru a nu interfera cu telecomanda tv am setat pe channel 2,in principiu fiind singurul lucru de configurat.Restul....plug&play. Foarte ok este si faptul ca acumulatorii se pot inlocui cu baterii alkaline.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Medvěd12
20/06/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
S tímto výrobkem nemám žádný problém
Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Gloern
15/06/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Za ty peníze, absolutní spokojenost.
Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone