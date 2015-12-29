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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli HiFi fejhallgató

SHC5100/10

3.9

| (18) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Vezeték nélküli szabadság

Nem kell többé vezetékekkel bajlódnia; szabadon mozoghat otthonában zenehallgatás közben. A Philips SHC5100/10 fejhallgató tölthető és könnyű súlyú kialakításának köszönhetően nem okoz gondot a hosszan tartó használat sem.

Összes előny megtekintése

Teljesen feltölthető vezeték nélküli fejhallgató

Vezeték nélküli szabadság

  • Fülre illeszkedő

Önmagát beállító belső fejpánt

A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel a beállítást általában minden alkalommal újra el kell végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a fej formájához és méretéhez.

A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

18

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

2

29/12/2015

România

România

raport pret / calitate excelent.

Am achizitionat acest produs pt a ma juca pe tv fara ca sa ii deranjez pe cei din jurul meu. Personal ma declar f multumit de raportul calitate - pret. Pentru a nu interfera cu telecomanda tv am setat pe channel 2,in principiu fiind singurul lucru de configurat.Restul....plug&play. Foarte ok este si faptul ca acumulatorii se pot inlocui cu baterii alkaline.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

S tímto výrobkem nemám žádný problém

Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Za ty peníze, absolutní spokojenost.

Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.