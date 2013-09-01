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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató

SHC8525/00

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. Ez a sztereó fejhallgató HiFi hangminőséget és egyedülálló kényelmet biztosít.

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

  • Töltődokkoló

  • FM-átvitelű

A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás nélkül.

Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

A dokkolóegység tárolja és újratölti a vevőkészüléket

A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden pillanatban használatra készen áll.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

08/03/2017

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

09/07/2014

Česká republika

Česká republika

solidní poměr cena/výkon

solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.