2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül
Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. Ez a sztereó fejhallgató HiFi hangminőséget és egyedülálló kényelmet biztosít.
Töltődokkoló
FM-átvitelű
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás nélkül.
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.
A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden pillanatban használatra készen áll.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Sinan
08/03/2017
Polska
Ellenőrzött vevő
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
lobster
09/07/2014
Česká republika
solidní poměr cena/výkon
solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8525 Wireless hi-fi headphones