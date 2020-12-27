2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Vezeték nélküli szabadság, tiszta hangzás
Élvezze otthonában szabadon a zenét. A Hi-Fi minőségű hangvisszaadást biztosító Philips SHC8535/10 sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.
4.0
5-ből
10
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Használat dátuma 2018-12-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Használat dátuma 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
arneubauer
07/01/2016
Česká republika
Jsou pohodlná,skvělý zvuk.
Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones