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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató

SHC8535/10

4

| (10) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Vezeték nélküli szabadság, tiszta hangzás

Élvezze otthonában szabadon a zenét. A Hi-Fi minőségű hangvisszaadást biztosító Philips SHC8535/10 sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.

Összes előny megtekintése

Vezeték nélküli szabadság, tiszta hangzás

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

Kényelmes, automatikus hangolás gondoskodik a legjobb vételről

Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Az előre formázott puha fülpárnák biztosítják a kényelmes illeszkedést

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

10

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

1

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Használat dátuma 2018-12-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Használat dátuma 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

07/01/2016

Česká republika

Česká republika

Jsou pohodlná,skvělý zvuk.

Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.