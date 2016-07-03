2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül
Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. A HiFi hangminőséggel és automatikus hangolás funkcióval ez a sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.
A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vételre és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
христоско81
03/07/2016
България
Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество
Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8545 Wireless HiFi Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8545 Wireless HiFi Headphone