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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli HiFi fejhallgató

SHC8545/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. A HiFi hangminőséggel és automatikus hangolás funkcióval ez a sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.

Összes előny megtekintése

rendkívül kényelmes, automata hangolás funkcióval.

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Az automatikus hangolás egyszerűsíti a frekvenciára hangolást

A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vételre és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/07/2016

България

България

Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество

Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8545 Wireless HiFi Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC8545 Wireless HiFi Headphone

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.