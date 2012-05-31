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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli HiFi fejhallgató

SHD8600UG/10

3

| (4) Értékelések

Kristálytiszta, vezeték nélküli zene

Az SHD8600UG/10 fejhallgatóval szabadon élvezheti a TV-t és a zenét otthonában. A digitális átvitel hibátlan vételt és jó minőségű hangzást biztosít Önnek. A csuklós csatlakozású kagylók és az önszabályozó belső fejpánt különösen kényelmes illeszkedést és használatot biztosít.

Összes előny megtekintése

Digitális, vezeték nélküli

Kristálytiszta, vezeték nélküli zene

  • Fülre illeszkedő

  • Fekete

Kristálytiszta digitális átvitel (2,4 GHz-en)

A 2,4 GHz-es digitális átvitel megakadályozza a kompressziós és adatveszteséget az adókészülék és a fejhallgató között. A digitális jeleket analóg jelekké konvertálja az átviteli folyamat végén. A végeredmény kitűnő hangminőség, kiegyensúlyozott akusztikai jellemzőkkel és minimális adatvesztéssel.

Akusztikus hangolású hangsugárzók a kiváló hangminőség érdekében

Az akusztikus hangolású hangszórók tiszta, kiegyenlített, kiváló minőségű hangot nyújtanak, amely a magas és mély regiszterekben egyaránt pontosan szól.

Az önmagát beállító belső fejpánt kényelmes fekvést biztosít

A Philips fejhallgató belső fejpántja könnyen elérhetővé teszi a tökéletes illeszkedést. A mechanizmus automatikusan beállítja magát a kényelem érdekében.

Műszaki adatok

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3.0

5-ből

4

Értékelések

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.