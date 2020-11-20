2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek 2 különböző méretben vannak mellékelve a személyre szabott és tökéletes illeszkedésért.
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.
A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Előnyök
Všetko
Hátrányok
Žiadne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Előnyök
Качество и удобство
Hátrányok
Не выявил
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Ellenőrzött vevő
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Előnyök
Малки и компактни
Hátrányok
Няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Слушалки с микрофон
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Слушалки с микрофон