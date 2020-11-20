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Összes sorozat

  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Lüktető ritmus, pumpáló basszus
A rendkívül kicsi, lüktető basszusú Philips Beamers in-ear fülhallgató a kényelem érdekében ovális hangcsőbetétekkel készült.
Összes előny megtekintése

Kompakt kialakítás

Lüktető ritmus, pumpáló basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

2 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

A fülbetétek 2 különböző méretben vannak mellékelve a személyre szabott és tökéletes illeszkedésért.

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Előnyök

Všetko

Hátrányok

Žiadne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Előnyök

Качество и удобство

Hátrányok

Не выявил

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Ellenőrzött vevő

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Előnyök

Малки и компактни

Hátrányok

Няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Слушалки с микрофон

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3555WT Слушалки с микрофон

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.