Hangerő-korlátozás 85 dB-ig, a biztonságos zenei élményért

A gyermekeknek szánt fejhallgató gondoskodik arról, hogy a hangerőszint biztonságos legyen a csemetéje számára. A hangerő maximuma 85 dB-re van állítva a biztonságos zeneélvezet érdekében.