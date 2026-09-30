2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHK1030/00
Gyermekek számára tervezve
A zene apró szerelmeseinek, akik imádnak menet közben zenét hallgatni. A Philips SHK1030 fejhallgatóit gyerekek számára tervezték. Tökéletesen kényelmes illeszkedés, biztonságos élményt lehetővé tévő, 85 dB-es hangerő-korlátozás.
Fülre illeszkedő
Kék és zöld
Az egyszerű, ergonomikus fejpánt teljes mértékben állítható, így minden gyerek fejére kényelmesen illeszkedik, és velük együtt nő.
A gyermekeknek szánt fejhallgató gondoskodik arról, hogy a hangerőszint biztonságos legyen a csemetéje számára. A hangerő maximuma 85 dB-re van állítva a biztonságos zeneélvezet érdekében.
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, a nagyobb lengőtekercs-érzékenység, a jobb mélyhang-visszaadás és a tiszta, kiegyenlített hangzás elérése érdekében.
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