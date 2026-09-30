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Gyártás megszűnt

Gyermek fejhallgatók

SHK1030/00

Gyermekek számára tervezve

A zene apró szerelmeseinek, akik imádnak menet közben zenét hallgatni. A Philips SHK1030 fejhallgatóit gyerekek számára tervezték. Tökéletesen kényelmes illeszkedés, biztonságos élményt lehetővé tévő, 85 dB-es hangerő-korlátozás.

Összes előny megtekintése

Gyerek számára tervezve - hangerő-korlátozás funkcióval

Gyermekek számára tervezve

  • Fülre illeszkedő

  • Kék és zöld

Az ergonomikus, állítható fejpánt mérete a gyermekkel együtt növekszik

Az ergonomikus, állítható fejpánt mérete a gyermekkel együtt növekszik

Az egyszerű, ergonomikus fejpánt teljes mértékben állítható, így minden gyerek fejére kényelmesen illeszkedik, és velük együtt nő.

Hangerő-korlátozás 85 dB-ig, a biztonságos zenei élményért

A gyermekeknek szánt fejhallgató gondoskodik arról, hogy a hangerőszint biztonságos legyen a csemetéje számára. A hangerő maximuma 85 dB-re van állítva a biztonságos zeneélvezet érdekében.

A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók tiszta, kiegyensúlyozott hangot nyújtanak

A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók tiszta, kiegyensúlyozott hangot nyújtanak

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, a nagyobb lengőtekercs-érzékenység, a jobb mélyhang-visszaadás és a tiszta, kiegyenlített hangzás elérése érdekében.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.