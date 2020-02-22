TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Felvétel egyetlen termékről

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHL3065BK/00

4.4

| (19) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Tiszta és erőteljes mély hangzás

Ez a DJ stílusú fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.

Összes előny megtekintése

DJ stílusú monitorozó fejhallgató mikrofonnal

Tiszta és erőteljes mély hangzás

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

Az 1,2 m-es kábellel menet közben is szabadon élvezheti a zenét

Az 1,2 m-es kábellel menet közben is szabadon élvezheti a zenét

A 32 mm-es hangszóró-meghajtók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es hangszóró-meghajtók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es, nagy teljesítményű meghajtók tiszta, részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.

Az állítható kagylók és fejpánt kényelmesen illeszkedik a fej formájához

Az állítható kagylók és fejpánt kényelmesen illeszkedik a fej formájához

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

19

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

2

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló párásító teljesítmény

Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó a Philips párásító

Igénytelen, profi szerkezet. Csak a vizet kell utántölteni ha jelzi. Örülök, hogy a Philips párásítót vettem meg!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.