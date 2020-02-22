2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tiszta és erőteljes mély hangzás
Ez a DJ stílusú fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
A 32 mm-es, nagy teljesítményű meghajtók tiszta, részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.
4.4
5-ből
19
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Xajk21
22/02/2020
Magyarország
Tökéletes választás
Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító
Dogee
18/10/2019
Magyarország
Kiváló párásító teljesítmény
Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító
Zsol
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó a Philips párásító
Igénytelen, profi szerkezet. Csak a vizet kell utántölteni ha jelzi. Örülök, hogy a Philips párásítót vettem meg!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HU4706/11 Párásító