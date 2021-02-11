2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHL4405WT/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a hosszú távú kényelmes viselethez.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Előnyök
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem