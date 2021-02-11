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Összes sorozat

  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHL4405WT/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
Hihetetlenül könnyű és erőteljes. A vékony és áramvonalas Philips Flite Ultrlite fejhallgatót úgy tervezték, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Tiszta hangzást biztosít, laposra összehajtható, így rendkívül könnyen hordozható.
Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

A puha fülpárnák hosszú távú kényelmes viseletet biztosítanak

A puha fülpárnák hosszú távú kényelmes viseletet biztosítanak

A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a hosszú távú kényelmes viselethez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Előnyök

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.