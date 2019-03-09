2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A puha bőrből készült fülpárnáknak köszönhetően hosszasan hallgathatja kedvenc zeneszámait.
A fejpánt elkészítéséhez könnyű anyagot használtak
Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Căşti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Căşti
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Słuchawki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Słuchawki
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Headband headphones