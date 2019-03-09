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Összes sorozat

  • A zene élvezetéhez
  • A zene élvezetéhez
  • A zene élvezetéhez
  • A zene élvezetéhez
  • A zene élvezetéhez
  • A zene élvezetéhez

Gyártás megszűnt

Fejhallgató

SHL5000/00

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A zene élvezetéhez
Bárhová is megy, a fejhallgató segítségével élvezheti kedvenc zeneszámait. A puha fülpárnáknak köszönhetően nem áll semmi a hosszas zenehallgatás útjában, a nagyszerű hangminőség pedig soha nem tapasztalt élményt nyújt.
Összes előny megtekintése

Bárhová is megy!

A zene élvezetéhez

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

A puha fülpárnáknak köszönhetően hosszasan hallgathat zenét

A puha bőrből készült fülpárnáknak köszönhetően hosszasan hallgathatja kedvenc zeneszámait.

A könnyű fejpánt kényelmesebb viseletet biztosít és tartósabb

A fejpánt elkészítéséhez könnyű anyagot használtak

Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható

Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Căşti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Căşti

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Słuchawki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Słuchawki

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL5000 Headband headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.