2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHM1900/00
Tisztán hallható beszélgetések, könnyű kivitel
A könnyű, fülre illeszkedő Philips SHM1900 számítógépes headsetek tökéletes kényelmet biztosítanak.
Fülre illeszkedő
Egyszerűen válthat a PC és a laptop használata között a 2/1 adapter segítségével.
A könnyen beállítható hajlítható mikrofonrúd biztosítja, hogy a mikrofon mindig jó helyen legyen a hang érzékeléséhez.
Fül körüli kivitel a tökéletes kényelem és illeszkedés érdekében. A fül körüli kivitel segítségével kiszűrhetők a külső zajok, így biztosítható a zenehallgatás tökéletes élménye.
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