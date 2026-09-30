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Gyártás megszűnt

Számítógépes headset

SHM1900/00

Tisztán hallható beszélgetések, könnyű kivitel

A könnyű, fülre illeszkedő Philips SHM1900 számítógépes headsetek tökéletes kényelmet biztosítanak.

Összes előny megtekintése

Tisztán hallható beszélgetések, könnyű kivitel

  • Fülre illeszkedő

A 2/1 adapter PC-vel és laptoppal használható

Egyszerűen válthat a PC és a laptop használata között a 2/1 adapter segítségével.

A hang érzékeléséhez ideális helyre beállítható mikrofon

A könnyen beállítható hajlítható mikrofonrúd biztosítja, hogy a mikrofon mindig jó helyen legyen a hang érzékeléséhez.

Fül körüli kialakítás a tökéletes kényelem, illeszkedés és zajszigetelés érdekében

Fül körüli kivitel a tökéletes kényelem és illeszkedés érdekében. A fül körüli kivitel segítségével kiszűrhetők a külső zajok, így biztosítható a zenehallgatás tökéletes élménye.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.