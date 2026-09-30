2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHP1800/00
Ultrakönnyű + 6 m-es TV-kábel
A könnyű fejhallgatót hosszú ideig viselheti, a 6 m-es hosszabbítókábel nagyobb mozgásszabadságot biztosít. A bass beat nyílások gazdagabb mélyhangzást eredményeznek.
Fülre illeszkedő
Ezüst színű
A Bass Beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség és a gazdagabb és teltebb mély hangok érdekében.
A fejpánt elkészítéséhez könnyű anyagot használtak
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.
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