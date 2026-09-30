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Gyártás megszűnt

Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

SHP1800/00

Ultrakönnyű + 6 m-es TV-kábel

A könnyű fejhallgatót hosszú ideig viselheti, a 6 m-es hosszabbítókábel nagyobb mozgásszabadságot biztosít. A bass beat nyílások gazdagabb mélyhangzást eredményeznek.

Összes előny megtekintése

Fejhallgató TV-hez

Ultrakönnyű + 6 m-es TV-kábel

  • Fülre illeszkedő

  • Ezüst színű

A Bass beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében

A Bass Beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség és a gazdagabb és teltebb mély hangok érdekében.

A könnyű fejpánt kényelmesebb viseletet biztosít és tartósabb

A fejpánt elkészítéséhez könnyű anyagot használtak

Nő a komfort hosszú viselés esetén is

A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.