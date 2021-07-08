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  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató
  • Sztereó TV-fejhallgató

Gyártás megszűnt

TV-fejhallgató

SHP2500/00

4.2
| (33) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket
Sztereó TV-fejhallgató
Hi-Fi-hez és TV-hez készült teljes méretű fejhallgató akusztikus reflektorral a mélyhang-teljesítmény megnöveléséhez.
Összes előny megtekintése

TV-hez

Sztereó TV-fejhallgató

  • In-line hangerőszabályzós

  • Fülre illeszkedő

A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.

Ideális hosszúság a megfelelő távolságú TV-nézéshez.

6 m-es, extra hosszú kábel a fejhallgatók TV-hez vagy más audiokészülékhez való csatlakoztatásához.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

33

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

08/07/2021

Magyarország

Magyarország

Hangsáv jo, kivitelezés nem elegge strapabíró

A hang átvitel kiváló, nincs gond a tartományokkal, szép és egyensúlyozott a frekvenciák ereje. Több user viszont törékeny fejpántot jelzett, ami gyenge pont. A kábel viszont erős, eléggé hosszú, TV-hez ideális. Alapjában véve kényelmes a fülnek.

Előnyök

Minőségi hangzás

Hátrányok

Nem szabad leesnie, vagy össznyomva tartani és cipelni, a gyenge kivitele miatt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

28/02/2020

România

România

Excelente pentru muzica, filme, jocuri, 1080 px.

Am folosit caştile Philips SHP2500 de aprox. 10 ani si sunt foarte mulţumit. De o lună am cumpărat altele, bineînţeles, acelaşi model.

Előnyök

Sunet şi bas pur, atenuarea reală a zgomotului ambiental, fiabilitate .

Hátrányok

Reglajul sunetului pe fir şi banda de plastic care uneşte castile cedează, e adevărat în timp mai îndelungat, dar sunetul se păstrează la fel ca la prima utilizare.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior

14/06/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.