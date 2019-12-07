2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes hangzás
A robusztus meghajtóval ellátott, teljes méretű fejhallgató erőteljes hangzást biztosít
Tiszta középtartomány
A lágy, bársony fülpárnák ergonomikus alakúak, és lehetővé teszik a zenehallgatást hosszan is.
Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.
Megfordítható fülkagyló, hogy egy füllel tudja hallgatni
4.8
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Használat dátuma 2017-12-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Használat dátuma 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones
Стоянов
23/03/2015
България
Много добри слушалки с качество над ценовия си клас
Очарован съм от тези слушалки. Чувствителността им е висока, звука е много добър и изчистен с дъбоки ниски и кристални високи. Голям плюс са и меките възглавнички, които "дишат" и не запарват както кожените такива при продължително използване. Дизайна лично на мен ми харесва, но това вече е въпрос на вкус. Имайте в предвид, че с отворения си обем не изолират страничните шумове, но това не е и идеята им.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones