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Gyártás megszűnt

Sztereó fejhallgató

SHP2700/00

4.8

| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes hangzás

A robusztus meghajtóval ellátott, teljes méretű fejhallgató erőteljes hangzást biztosít

Összes előny megtekintése

Zenehallgatáshoz, számítógéphez, MP3-hoz, CD-hez

Erőteljes hangzás

  • Tiszta középtartomány

A legkényelmesebb viselés a sok órás zenehallgatáshoz

A lágy, bársony fülpárnák ergonomikus alakúak, és lehetővé teszik a zenehallgatást hosszan is.

A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

Egyik fülével hallgassa DJ módra a fejhallgatót, másikkal a környezetét

Megfordítható fülkagyló, hogy egy füllel tudja hallgatni

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Használat dátuma 2017-12-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Használat dátuma 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones

23/03/2015

България

България

Много добри слушалки с качество над ценовия си клас

Очарован съм от тези слушалки. Чувствителността им е висока, звука е много добър и изчистен с дъбоки ниски и кристални високи. Голям плюс са и меките възглавнички, които "дишат" и не запарват както кожените такива при продължително използване. Дизайна лично на мен ми харесва, но това вече е въпрос на вкус. Имайте в предвид, че с отворения си обем не изолират страничните шумове, но това не е и идеята им.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2700 Stereo Headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.