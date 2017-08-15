2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Dinamikus mélyhang, kényelmes illeszkedés
Könnyű kialakítás nagy teljesítményű 40 mm-es neodímium hangszórókkal; önbeálló kagylókkal, és igen jól szellőző, perforált fülpárnákkal – az SHP3000 egyértelműen a legjobb társ beltéri használatra.
Fülre illeszkedő
Fekete
3.8
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lzryn
15/08/2017
България
Ellenőrzött vevő
Добри слушалки за ежедневна употреба.
Слушалките са много добри за цената си. Звукът е сравнително добър. Ниските честоти не са добре изразени. Макар и да покриват изцяло ушите пропускат странични шумове.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
johan
13/08/2014
Polska
Niedoceniane słuchawki Philipsa
To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Szalek
02/05/2014
Polska
Produkt bardzo dobry
Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones