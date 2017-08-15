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Gyártás megszűnt

HiFi sztereó fejhallgató

SHP3000/00

3.8

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Dinamikus mélyhang, kényelmes illeszkedés

Könnyű kialakítás nagy teljesítményű 40 mm-es neodímium hangszórókkal; önbeálló kagylókkal, és igen jól szellőző, perforált fülpárnákkal – az SHP3000 egyértelműen a legjobb társ beltéri használatra.

Összes előny megtekintése

Dinamikus mélyhang, kényelmes illeszkedés

  • Fülre illeszkedő

  • Fekete

Akusztikus hangolású 40 mm-es hangszórók a kiegyensúlyozott hangzás érdekében

Akusztikus hangolású 40 mm-es hangszórók a kiegyensúlyozott hangzás érdekében

Az egyoldalas kábellel elkerülhető a gubancolódás

Nagy mértékben légáteresztő, perforált fülpárnák a hő eloszlatása érdekében

Nagy mértékben légáteresztő, perforált fülpárnák a hő eloszlatása érdekében

Műszaki adatok

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3.8

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
2
1

15/08/2017

България

България

Ellenőrzött vevő

Добри слушалки за ежедневна употреба.

Слушалките са много добри за цената си. Звукът е сравнително добър. Ниските честоти не са добре изразени. Макар и да покриват изцяло ушите пропускат странични шумове.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

13/08/2014

Polska

Polska

Niedoceniane słuchawki Philipsa

To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

02/05/2014

Polska

Polska

Produkt bardzo dobry

Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.