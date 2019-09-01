2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Otthoni használatra és utazáshoz is
Ezt a sztereó fejhallgatót erőteljes hangzás és könnyű hordozhatóság jellemzi, csodálatos hangot és maximális kényelmet biztosít beltéri használat során, és útközben is
Beltéri és kültéri használatra
A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti a feltekerését, ha eltárolja.
Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.
A fülpárnához illő textilbe burkolt, különlegesen puha fejhallgató-fülpárna kényelmesen és biztosan illeszkedik a fej tetejére, nem gyakorolva nyomást a koponyára.
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
marius64
01/09/2019
România
casti audio
din pacate nu se mai gasesc pe piata am o pereche de 5 sau 6 ani inca le mai folosesc bune si pe telefon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones
lexaxel
22/01/2018
Polska
Ellenőrzött vevő
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones