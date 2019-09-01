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Gyártás megszűnt

Sztereó fejhallgató

SHP5401/00

5

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Otthoni használatra és utazáshoz is

Ezt a sztereó fejhallgatót erőteljes hangzás és könnyű hordozhatóság jellemzi, csodálatos hangot és maximális kényelmet biztosít beltéri használat során, és útközben is

Összes előny megtekintése

Otthoni használatra és utazáshoz is

  • Beltéri és kültéri használatra

Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet

A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti a feltekerését, ha eltárolja.

A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

Különlegesen puha fejhallgató-fülpárna a kivételes kényelemért

A fülpárnához illő textilbe burkolt, különlegesen puha fejhallgató-fülpárna kényelmesen és biztosan illeszkedik a fej tetejére, nem gyakorolva nyomást a koponyára.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/09/2019

România

România

casti audio

din pacate nu se mai gasesc pe piata am o pereche de 5 sau 6 ani inca le mai folosesc bune si pe telefon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5401 Stereo Headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.