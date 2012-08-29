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Gyártás megszűnt

Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

SHP5500/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Dinamikus TV-hangteljesítmény

Akusztikusan a TV hangjára hangolt, könnyű és kényelmes sztereó fejhallgató. Élvezze kedvenc televízióműsorait mások zavarása nélkül. A 6 méteres kábelnek köszönhetően messziről is egyszerűen nézheti a TV-t. Hangerőszabályzással.

Összes előny megtekintése

TV-hez

Dinamikus TV-hangteljesítmény

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus

A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.

A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

29/08/2012

Polska

Polska

SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne

Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.