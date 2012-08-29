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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Dinamikus TV-hangteljesítmény
Akusztikusan a TV hangjára hangolt, könnyű és kényelmes sztereó fejhallgató. Élvezze kedvenc televízióműsorait mások zavarása nélkül. A 6 méteres kábelnek köszönhetően messziről is egyszerűen nézheti a TV-t. Hangerőszabályzással.
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.
Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
yeske
29/08/2012
Polska
SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne
Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP5500 Indoor Corded TV Headphone