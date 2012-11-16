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  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

Hi-Fi fejhallgató

SHP8000/10

4

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Nagy felbontású hang és tökéletes illeszkedés

A Philips SHP8000 fejhallgató luxusminőségű FloatingCushions fülpárnái és nagy felbontású hangja a legjobb hangélményt nyújtja

Összes előny megtekintése

Nagy felbontású hang és tökéletes illeszkedés

  • Nagy felbontású hang

  • Fülre illeszkedő

1,6 m-es hosszabbítókábel + 1,4 m-es más eszközök használatára is alkalmas kábel

1,6 m-es hosszabbítókábel + 1,4 m-es más eszközök használatára is alkalmas kábel

3,5 - 6,3 mm-es tartozék adapter

A 3D belső fejpánt automatikusan illeszkedik a fej formájához

A 3D belső fejpánt automatikusan illeszkedik a fej formájához

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-1679531 képe

Értékelések

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4.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

16/11/2012

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

16/11/2012

Polska

Polska

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

29/06/2012

Polska

Polska

Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników

Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.