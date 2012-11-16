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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nagy felbontású hang és tökéletes illeszkedés
A Philips SHP8000 fejhallgató luxusminőségű FloatingCushions fülpárnái és nagy felbontású hangja a legjobb hangélményt nyújtja
Nagy felbontású hang
Fülre illeszkedő
Díjak
4.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Rafał32
16/11/2012
Polska
Ellenőrzött vevő
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones
Rafał32
16/11/2012
Polska
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones
PiotreG
29/06/2012
Polska
Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników
Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8000 Hi-fi headphones