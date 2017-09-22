2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Dinamikus Hi-Fi hangteljesítmény
A kényelmes és teljes mértékben állítható fejhallgatók neodímium meghajtókkal dinamikus hangzást biztosítanak
Erőteljes mélyhangú
A különlegesen tiszta rézből készült kábel csökkenti az átviteli veszteségeket, kiváló jelminőséget biztosít a fejhallgatók, és tiszta hangzást fülei számára.
A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.
Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones
Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones