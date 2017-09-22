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Gyártás megszűnt

Hi-Fi fejhallgató

SHP8500/00

4.8

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Dinamikus Hi-Fi hangteljesítmény

A kényelmes és teljes mértékben állítható fejhallgatók neodímium meghajtókkal dinamikus hangzást biztosítanak

Összes előny megtekintése

Dinamikus Hi-Fi hangteljesítmény

  • Erőteljes mélyhangú

Kiváló minőségű lineáris kristályos oxigén mentes rézkábel

A különlegesen tiszta rézből készült kábel csökkenti az átviteli veszteségeket, kiváló jelminőséget biztosít a fejhallgatók, és tiszta hangzást fülei számára.

A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít

A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.

A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP8500 Hi-fi headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.