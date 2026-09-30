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Gyártás megszűnt

Hi-Fi fejhallgató

SHP8900/00

Kiemelkedően tiszta hangzás

A kényelmes, teljes mértékben állítható fejhallgató neodímium hangsugárzókkal rendelkezik, így kiemelkedően tiszta hangokat és széles frekvenciatartományt biztosít

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Hi-Fi

Kiemelkedően tiszta hangzás

  • Páratlan pontosságú

A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít

A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.

Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus

A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.

Eltávolítás

Eltávolítás

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.