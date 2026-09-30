2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHP8900/00
Kiemelkedően tiszta hangzás
A kényelmes, teljes mértékben állítható fejhallgató neodímium hangsugárzókkal rendelkezik, így kiemelkedően tiszta hangokat és széles frekvenciatartományt biztosít
Páratlan pontosságú
A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.
A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.
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