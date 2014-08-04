2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ2200/10
Sportra hangolva
Az egyedülálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ2200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. A fülhallgató minden körülmények között a helyén marad, és nagyszerű hangzással hajtja tovább.
ActionFit
Narancs és szürke
Az ActionFit fejhallgatók mindössze 8 g tömegűek, aminek következtében viseletük kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi őket, csak hallja a kiváló minőségű hangot, mely segít az összpontosításban és fenntartja a motivációt.
Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és tokkal kaphatók a kábelek könnyű kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a verejtéktől!
2.5
5-ből
2
Értékelések
matswat
04/08/2014
Polska
Brak pilota głośności
Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Victor92
25/12/2014
România
Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator
Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones