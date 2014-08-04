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Gyártás megszűnt

ActionFitIn-Ear sportfülhallgató

SHQ2200/10

2.5

| (2) Értékelések

Sportra hangolva

Az egyedülálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ2200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. A fülhallgató minden körülmények között a helyén marad, és nagyszerű hangzással hajtja tovább.

Összes előny megtekintése

Állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

Sportra hangolva

  • ActionFit

  • Narancs és szürke

A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

Az ActionFit fejhallgatók mindössze 8 g tömegűek, aminek következtében viseletük kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi őket, csak hallja a kiváló minőségű hangot, mely segít az összpontosításban és fenntartja a motivációt.

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

Kábelcsíptető és tok az egyszerű használathoz és tároláshoz

Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és tokkal kaphatók a kábelek könnyű kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a verejtéktől!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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2.5

5-ből

2

Értékelések

5
4
1

04/08/2014

Polska

Polska

Brak pilota głośności

Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

25/12/2014

România

România

Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator

Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.