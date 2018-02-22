2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3400LF/00
Beltéri használatra a legjobb
Verejték- és vízálló
fülhorog
3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.
Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a törésnek, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.
1.0
5-ből
1
Vélemény
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki