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  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
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Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató

SHQ3400LF/00

1
| (1) Vélemény
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
A Philips Actionfit NoLimits fülhallgató segít a koncentráció és a motiváció fenntartásában, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Az állítható fülhorog és a könnyű, verejtékálló kialakítás révén élvezheti a nagyszerű hangzást nyújtó fülhallgatót az intenzív edzések során.
Összes előny megtekintése

Állítható fülhorgos sportfülhallgató

LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

  • Beltéri használatra a legjobb

  • Verejték- és vízálló

  • fülhorog

3 fülbetétméret az optimális illeszkedés érdekében

3 fülbetétméret az optimális illeszkedés érdekében

3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a törésnek, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.