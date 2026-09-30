2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ4000/10
Sportos kialakítás,
A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják
ActionFit
Narancs és szürke
A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától
Rugalmas és könnyű nyakpánt a tökéletes illeszkedésért - sporthoz tervezve
Finomhangolt akusztika a sport élményének fokozásáért - energia az edzéshez
Értékelések