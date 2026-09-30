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Gyártás megszűnt

ActionFitnyakpántos sport-fejhallgató

SHQ4000/10

Sportos kialakítás,

A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják

Összes előny megtekintése

Biztos illeszkedés

Sportos kialakítás,

  • ActionFit

  • Narancs és szürke

Verejtékálló

Verejtékálló

A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától

Rugalmas és könnyű nyakpánt

Rugalmas és könnyű nyakpánt a tökéletes illeszkedésért - sporthoz tervezve

Óriási sztereó mélyhang - energia az edzéshez

Finomhangolt akusztika a sport élményének fokozásáért - energia az edzéshez

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.