2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ6500CL/00
Szabadtéri használatra a legjobb
Bluetooth®
Verejték- és vízálló
Earbud
Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.
A C alakú gumi fülbetét szorosan tartja az Actionfit fülhallgatót a fülben, így nem kell azzal foglalkoznod, hogy kiesik, és nyugodtan összpontosíthatsz az edzésre.
A Bluetooth technológia gubancmentes, vezeték nélküli zenét biztosít.
3.3
5-ből
7
Értékelések
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Előnyök
Jakość wykonania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Előnyök
Dźwięk oraz lekkość
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek