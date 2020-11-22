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  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül

Gyártás megszűnt

Bluetooth® sportfülhallgató

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Értékelések
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül
A Philips Actionfit RunFree vezeték nélküli sportfülhallgató szabadságot és új energiaszinteket visz az edzésekbe. A biztonságos illeszkedés, a masszív vízálló kialakítás és a nagy teljesítményű basszus révén segíti mozgásban tartani a testet.
Összes előny megtekintése

Vezeték nélküli, sportfülhallgatós headset

LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül

  • Szabadtéri használatra a legjobb

  • Bluetooth®

  • Verejték- és vízálló

  • Earbud

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.

A csúszásmentes gumiból készült fülbetétek mindig a helyén tartják a fülhallgatót.

A csúszásmentes gumiból készült fülbetétek mindig a helyén tartják a fülhallgatót.

A C alakú gumi fülbetét szorosan tartja az Actionfit fülhallgatót a fülben, így nem kell azzal foglalkoznod, hogy kiesik, és nyugodtan összpontosíthatsz az edzésre.

Vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat a gubancmentes edzés érdekében

Vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat a gubancmentes edzés érdekében

A Bluetooth technológia gubancmentes, vezeték nélküli zenét biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.3

5-ből

7

Értékelések

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Előnyök

Jakość wykonania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Előnyök

Dźwięk oraz lekkość

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek