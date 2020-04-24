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Gyártás megszűnt

Fülhorgos fülhallgató mikrofonnal

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Biztos illeszkedés

Az aktív használathoz rendkívüli kényelmet nyújtó, ergonomikus, fülhorgos fülhallgató fantasztikus minőségben varázsolja a zenét fülébe. A beépített mikrofon pedig tiszta beszédhangot biztosít.

Összes előny megtekintése

A rugalmas fülhorog minden fülhöz illeszkedik

Biztos illeszkedés

  • 15 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Fülhorgos

A 15 mm-es meghajtó hangszóró optimális kényelmet nyújt viseléséhez

A 15 mm-es meghajtó hangszóró optimális kényelmet nyújt viseléséhez

Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es meghajtó ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét

A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.

A 3 dimenziós rugalmas fülhorog garantálnak illeszkedik minden fülmérethez

Ez a 3 dimenziós fülhorog rugalmas és lágy, így kényelmesen a helyén marad, miközben Ön mozgás közben zenét hallgat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Előnyök

spasowane elementy

Hátrányok

gumki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Használat dátuma 2019-12-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Használat dátuma 2019-12-14

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.