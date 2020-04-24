2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Biztos illeszkedés
Az aktív használathoz rendkívüli kényelmet nyújtó, ergonomikus, fülhorgos fülhallgató fantasztikus minőségben varázsolja a zenét fülébe. A beépített mikrofon pedig tiszta beszédhangot biztosít.
15 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Fülhorgos
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es meghajtó ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.
Ez a 3 dimenziós fülhorog rugalmas és lágy, így kényelmesen a helyén marad, miközben Ön mozgás közben zenét hallgat.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Előnyök
spasowane elementy
Hátrányok
gumki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Használat dátuma 2019-12-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Használat dátuma 2019-12-14