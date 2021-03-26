    Az Ön személyes kávéitala, az igényeihez szabva

      Saeco GranAroma Automata eszpresszógép

      SM6480/00

      Az Ön személyes kávéitala, az igényeihez szabva

      A CoffeeMaestro menü segítségével intuitív módon személyre szabhatja az olyan zamatos kávékat, mint a cappuccino és a latte macchiato, és élvezheti a selymesen tejes habot a külső tejtartályunkból – még akkor is, ha egyszerre két tejes italt készít.

      Saeco GranAroma Automata eszpresszógép

      Az Ön személyes kávéitala, az igényeihez szabva

      Egyszerűen személyre szabhatja kávéját előre beállított ízekkel

      • 14-féle ital
      • 4 felhasználói profil
      • Fényes fekete
      • Fekete-fehér kijelző
      Élvezze a 14-féle finom italt ízlése szerint

      Élvezze a 14-féle finom italt ízlése szerint

      Fedezze fel a kávé világát az olyan ismerős receptektől kezdve, mint az eszpresszó és a cappuccino, az olyan különleges kávéitalokig, mint az olasz eszpresszó macchiato.

      Az igényeire szabott, 3-féle ízbeállítás a CoffeeMaestro segítségével

      Az igényeire szabott, 3-féle ízbeállítás a CoffeeMaestro segítségével

      Szabja személyre a kávézás élményét – válassza ki italához a kívánt ízprofilt (Delicato, Intenso, Forte). A megfelelő íz eléréséhez a kávéfőző automatikusan módosítja a főzési beállításokat, például az erősséget, a kávé mennyiségét és az előnedvesítési időt.

      A HygieSteam eltávolítja a tejtartály alkatrészein található mikroorganizmusok ≤99,9%-át*

      Az innovatív, automatikus HygieSteam tisztítórendszerünk eltávolítja a tejtartály alkatrészein található mikroorganizmusok 99,9%-át.*

      Az innovatív, automatikus HygieSteam tisztítórendszerünk eltávolítja a tejtartály alkatrészein található mikroorganizmusok 99,9%-át.*

      Legalább 20 000 csésze a legtartósabb kerámia őrlőbetétünkkel

      Legalább 20 000 csésze a legtartósabb kerámia őrlőbetétünkkel

      Az őrlőbetétek csúcstechnológiájú kerámiából készülnek: kivételesen kemények és precízek. A friss kávészemeket kíméletesen őrlik meg, a túlmelegedés veszélye nélkül. A legjobb ízeket és aromákat szabadítja fel akár 20 000 csésze ízletes kávé elkészítéséhez. A 12 beállításnak köszönhetően egyszerűen szabályozhatja az őrlést.

      AquaClean: meghosszabbítja a készülék élettartamát, és javítja a kávé ízét*

      AquaClean: meghosszabbítja a készülék élettartamát, és javítja a kávé ízét*

      Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb kávét biztosító, AquaClean vízszűrőnket. Megakadályozza a vízkőlerakódást kávéfőzője vízzel érintkező részein – akár 5000** csészét is elkészíthet vízkőmentesítés nélkül, ha rendszeresen cseréli a szűrőt.

      LatteDuo: Két adagot készíthet el bármely receptből egyetlen gombnyomással

      LatteDuo: Két adagot készíthet el bármely receptből egyetlen gombnyomással

      Készítsen el egy vagy két adagban bármely kávéreceptet, például a cappuccinót vagy a latte macchiatót, méghozzá egyetlen érintéssel.

      Akár 5 kávébeállítás személyre szabása a CoffeeEqualizer™ segítségével

      Akár 5 kávébeállítás személyre szabása a CoffeeEqualizer™ segítségével

      Vegye igénybe az interaktív útmutatást, és a CoffeeEqualizer™ segítségével korlátlanul személyre szabhatja italát. Készítse el a kávét ízlése szerint a főzet erősségének, a kávé és a tej mennyiségének, hőmérsékletének és a tejhab sűrűségének személyre szabásával, vagy adjon hozzá extra adag kávét.

      Optimálisan kiegyensúlyozott hőmérséklet és aroma az aromazáró rendszerrel

      Optimálisan kiegyensúlyozott hőmérséklet és aroma az aromazáró rendszerrel

      Az aromazáró rendszer optimális egyensúlyt biztosít a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése között, mégpedig azáltal, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

      ExtraShot beállítás az ital intenzitásának fokozásához

      ExtraShot beállítás az ital intenzitásának fokozásához

      Növelje az ital ízének intenzitását a CoffeeEqualizerTM ExtraShot beállításával vagy a CoffeeMaestro menü Forte ízprofiljának a kiválasztásával. Kétféle módon is erőteljesebbé teheti az ízeket a keserűség fokozása nélkül.

      Akár 4 profil személyre szabása és a kedvencek mentése

      Akár 4 profil személyre szabása és a kedvencek mentése

      Mindenki személyre szabott kedvence elmenthető akár 4 felhasználói profilban, a könnyen használható kijelzőn keresztül.

      LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében

      LattePerfetto technológia a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében.

      LattePerfetto technológia a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében.

      Nagy méretű, zárt szemeskávé-tartály a kávészemek frissen tartásához

      Nagy méretű, zárt szemeskávé-tartály a kávészemek frissen tartásához

      A nagy méretű, zárt szemeskávé-tartály akár 300 g friss kávébab tárolására képes, és speciális AromaSeal tömítéssel rendelkezik a kávészemek hosszan tartó frissességének biztosításáért.

      Műszaki adatok

      • Származási hely

        Tervezés helye
        Olaszország
        Származási ország
        Románia

      • Testreszabás

        Aromaerősség-beállítások
        5
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Kávé- és tejhosszúság
        Szabályozható
        Főzés előtti aromabeállítás
        Igen
        Felhasználói felület
        Érintőikonos kijelző
        Felhasználói profilok
        4, plusz vendégek
        Hőfokbeállítások
        3

      • Többféle

        Italok
        • Eszpresszó
        • Kávé
        • Americano
        • Cappuccino
        • Latte macchiato
        • Caffè latte
        • Caffè crema
        • Ristretto
        • Eszpresszó lungo
        • Eszpresszó macchiato
        • Olasz cappuccino
        • Café au lait
        • Tejhab
        • Meleg tej
        • Forró víz
        Őrölt kávé opció
        Igen
        Dupla csésze
        Igen
        Dupla csésze tejhez
        Igen

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,3 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Egyéb jellemzők

        Kivehető központi egység
        Igen
        Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
        Igen
        Aromazár
        igen
        LED a kifolyócsövön
        Igen
        Gyorsfűtésű vízmelegítő
        Igen

      • Tartozékok

        Beleértve
        • Mérőkanál
        • Vízkeménységmérő tesztcsík
        • Tubusos kenőolaj
        • Tejtartó
        • Tejfelszívó cső
        • AquaClean szűrő

      • Műszaki adatok

        Szín(ek)
        Fekete
        Feszültség
        230  V
        Kábel hossza
        120  cm
        Frekvencia
        50  Hz
        Tejtartály térfogata
        0,6  l
        Vízmelegítő típusa
        Rozsdamentes acél vízmelegítő
        Zacctartály kapacitása
        12  servings
        Víztartály térfogata
        1,8  l
        Tejtartály típusa
        Tejtartó műanyag fedele
        Szemeskávé-kapacitás
        300  g
        Zacctartály
        Elülső hozzáférés
        Víztartály
        Elülső hozzáférés
        Max. csészemagasság
        150  mm
        Szűrőkompatibilitás
        AquaClean
        Cseppfelfogó tálca kapacitása
        500  ml
        Szivattyúnyomás
        15  bar

      • Tömeg és méretek

        A termék tömege
        8,5–9  kg
        A termék méretei (szé x mé x ma)
        262 x 448 x 383  mm

      • Általános műszaki adatok

        Tejadagolás
        Külső tejtartály
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        • Cseppfelfogó tálca és rács
        • Tejtartó és fedél
        • HygieSteam edény és tartó
        • Kávéőrlemény-tartó
        • Mérőkanál
        Italonkénti testreszabhatóság
        • Aromaerősség
        • Kávémennyiség
        • Tejmennyiség
        • Vízmennyiség
        • Ital hőmérséklete
        • Hab mennyisége
        • ExtraShot

      • Kidolgozás

        A készülék anyaga
        Műanyag

      • Szerviz

        2 év világszerte érvényes garancia
        Igen

      • Fenntarthatóság

        ECO-fokozat
        Igen
        Energiacímke
        B osztály
        Energiafogyasztás készenléti üzemmódban
        <0,5  W
        Energiafogyasztás kávéfőzéskor
        1500  W
        Újrahasznosítható csomagolóanyag
        > 95%

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      • Laboratóriumi tesztek alapján a mikroorganizmusok 99,9999%-a.
      • * A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
