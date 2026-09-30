2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SPF1017/00
„...aznap nem tudtuk abbahagyni a nevetést!”
Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokat a Philips Photoframe segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret nagy tárhellyel rendelkezik, és bármelyik otthonban jól mutat.
17,8 cm-es (7"-es)
16:10 formátumú
Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.
Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.
A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.
Értékelések