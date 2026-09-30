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Gyártás megszűnt

Digitális PhotoFrame

SPF1017/00

„...aznap nem tudtuk abbahagyni a nevetést!”

Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokat a Philips Photoframe segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret nagy tárhellyel rendelkezik, és bármelyik otthonban jól mutat.

Összes előny megtekintése

„...aznap nem tudtuk abbahagyni a nevetést!”

  • 17,8 cm-es (7"-es)

  • 16:10 formátumú

imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

A fénykép automatikus elforgatása fekvő vagy álló módhoz

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

Élvezze a kollázsokat: több fotó megjelenítése egy nézetben

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.