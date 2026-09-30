imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.