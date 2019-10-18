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Összes sorozat

  • Gyors és alapos borotválkozás
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  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
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  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás
  • Gyors és alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

SW5700/07

4.9
| (23) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyors és alapos borotválkozás
Tapasztalja meg az igazi kényelmet. Fedezze fel a sima borotválkozás élményét. A ComfortCut pengéink lekerekített borotvafejei könnyedén siklanak a bőrön, így gyengéd borotválkozást biztosítanak.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Vegye kezébe az irányítást!

Gyors és alapos borotválkozás

  • ComfortCut pengerendszer

  • 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • SmartClick precíziós vágókészülék

A lekerekített szélek könnyedén siklanak a bőrén a gyengéd borotválkozásért

A lekerekített szélek könnyedén siklanak a bőrén a gyengéd borotválkozásért

Legyen része egy kényelmes, akár nedves, akár száraz borotválkozásban. A ComfortCut pengék lekerekített borotvafejei egyenletesen siklanak végig a bőrén, miközben megóvják Önt a sérülésektől és a vágásoktól.

A 27 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

A 27 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

27 önélező penge. 56 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.9

5-ből

23

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék!:)

Minden szempontból tökéletes!Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Philips Star Wars special edition Nedves és száraz elektromos borotva SW5700/07 értékelése.

Nagyon megvagyok elégedve ezzel a tertmékkel, minden szempontból. Az alkatrész is biztosítva van.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hosszú üzemidő, levágott szőr összegyüjtése

Minden napos használat mellett hetente elég egyszer tölteni, bárhol használható nem szórodik a földre a levágott szőr. A pengék könnyen kivehetők, és tisztíthatóak. Töltés közben nem lehet használni, de 5 perc töltés után tényleg lehet vele bátran borotválkozni. Apró hátrány hogy esetleg használat közben véletlenül kikapcsolható a BE/KI gomb elhelyezkedése és könnyen benyomhatósága miatt, de ez tényleg csak nagyon kicsi apróság. A világos színe miatt esetleg hamarabb tűnhet "koszosnak", de pont a kinézete miatt jó kézbe venni, és használni, mert végre ez nem egy standard fekete - szürke borotva!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 