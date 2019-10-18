2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
ComfortCut pengerendszer
5 irányba mozgó, rugalmas fejek
SmartClick precíziós vágókészülék
Legyen része egy kényelmes, akár nedves, akár száraz borotválkozásban. A ComfortCut pengék lekerekített borotvafejei egyenletesen siklanak végig a bőrén, miközben megóvják Önt a sérülésektől és a vágásoktól.
27 önélező penge. 56 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.
Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.
Díjak
4.9
5-ből
23
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Forman
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék!:)
Minden szempontból tökéletes!Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Jubega
18/10/2019
Magyarország
Philips Star Wars special edition Nedves és száraz elektromos borotva SW5700/07 értékelése.
Nagyon megvagyok elégedve ezzel a tertmékkel, minden szempontból. Az alkatrész is biztosítva van.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Dávid87
24/01/2019
Magyarország
Hosszú üzemidő, levágott szőr összegyüjtése
Minden napos használat mellett hetente elég egyszer tölteni, bárhol használható nem szórodik a földre a levágott szőr. A pengék könnyen kivehetők, és tisztíthatóak. Töltés közben nem lehet használni, de 5 perc töltés után tényleg lehet vele bátran borotválkozni. Apró hátrány hogy esetleg használat közben véletlenül kikapcsolható a BE/KI gomb elhelyezkedése és könnyen benyomhatósága miatt, de ez tényleg csak nagyon kicsi apróság. A világos színe miatt esetleg hamarabb tűnhet "koszosnak", de pont a kinézete miatt jó kézbe venni, és használni, mert végre ez nem egy standard fekete - szürke borotva!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.