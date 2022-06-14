2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA5205BK/00
Rugalmasan, kétféleképpen használható
20 órányi lejátszási idő
Tiszta hívások. Monó mód
IPX7-es víz- és izzadságállóság
A 6 mm-es meghajtók kristálytiszta hangot és erőteljes basszusokat biztosítanak. Gyorsabban telik a napod a hangokkal, amelyek mozgásban tartanak, a kedvenc lejátszási listáidtól a podcastokig.
Ez a valódi, vezeték nélküli sportfülhallgató IPX7-es védettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár 30 percig is képes ellenállni a teljes vízbe merítésnek legfeljebb 1 m mély vízben. A helyén marad, függetlenül attól, hogy milyen keményen izzadsz, vagy milyen formájú a füled.
Akár a parkban futásról, akár egy komolyabb, nagy intenzitású intervallum-tréningről van szó, a fülhorog kialakítása pontosan és biztonságosan tartja a fülhallgatót. Három különböző méretű szilikon fülbetét közül választhatsz, a fülhorgok pedig eltávolíthatók, ha éppen nem edzel.
3.6
5-ből
8
Értékelések
Átszoktatott balkezes
14/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Könnyű kezelhetőség, a hangminőség kiváló, a töltés egyszerű.
Előnyök
A hangminőség, a kapcsolódás.
Hátrányok
Februárban a születésnapomra ajándékba kaptam a fiamtól. Sajnos a bal oldaliról - mivel nem ismertem a működését- sikerült letörni a fültartót, de visszaragasztottam. Tudom ez nem garanciális probléma. A másik észrevételem, hogy olyan különleges fülem van, hogy a legkisebb gimiharanggal sem tudom bedugni a fülembe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Előnyök
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe