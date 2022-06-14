TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés
  • Mindig a kívánt illeszkedés

Gyártás megszűnt

In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Értékelések
Mindig a kívánt illeszkedés
A valódi vezeték nélküli fülhallgató levehető fülhoroggal rendelkezik, így tetszésed szerint használhatod, akár a reggeli futásról, akár a délutáni irodai munkáról van szó. A töltőtok révén akár 20 órányi lejátszási időt is igénybe vehetsz. A fülhallgató IPX7 vízállósági besorolású.
Összes előny megtekintése

Mindig a kívánt illeszkedés

  • Rugalmasan, kétféleképpen használható

  • 20 órányi lejátszási idő

  • Tiszta hívások. Monó mód

  • IPX7-es víz- és izzadságállóság

Edzéseidhez tervezve. A napodhoz tervezve

Edzéseidhez tervezve. A napodhoz tervezve

A 6 mm-es meghajtók kristálytiszta hangot és erőteljes basszusokat biztosítanak. Gyorsabban telik a napod a hangokkal, amelyek mozgásban tartanak, a kedvenc lejátszási listáidtól a podcastokig.

IPX7 szabványnak megfelelő vízállóság és izzadságállóság

IPX7 szabványnak megfelelő vízállóság és izzadságállóság

Ez a valódi, vezeték nélküli sportfülhallgató IPX7-es védettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár 30 percig is képes ellenállni a teljes vízbe merítésnek legfeljebb 1 m mély vízben. A helyén marad, függetlenül attól, hogy milyen keményen izzadsz, vagy milyen formájú a füled.

Levehető fülhorgos kialakítás. A kívánt stílushoz

Levehető fülhorgos kialakítás. A kívánt stílushoz

Akár a parkban futásról, akár egy komolyabb, nagy intenzitású intervallum-tréningről van szó, a fülhorog kialakítása pontosan és biztonságosan tartja a fülhallgatót. Három különböző méretű szilikon fülbetét közül választhatsz, a fülhorgok pedig eltávolíthatók, ha éppen nem edzel.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.6

5-ből

8

Értékelések

2

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Könnyű kezelhetőség, a hangminőség kiváló, a töltés egyszerű.

Előnyök

A hangminőség, a kapcsolódás.

Hátrányok

Februárban a születésnapomra ajándékba kaptam a fiamtól. Sajnos a bal oldaliról - mivel nem ismertem a működését- sikerült letörni a fültartót, de visszaragasztottam. Tudom ez nem garanciális probléma. A másik észrevételem, hogy olyan különleges fülem van, hogy a legkisebb gimiharanggal sem tudom bedugni a fülembe.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Előnyök

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.