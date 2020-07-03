2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH4105BL/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Könnyű fejpánt
Kis méretre összehajtható
Éld át újra és újra a táncparketthez kötődő legszebb emlékeidet. A 32 mm-es neodímium meghajtók telt, dübörgő basszusokat és tiszta hangzást eredményeznek. A zárt kialakítás remek hangszigetelést nyújt, így kedvenc zeneszámaid minden másodpercét élvezheted.
A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.
Pörögj a basszusokkal. A fülpárnákat laposra összehajthatod és befelé fordíthatod, hogy kényelmesen elférjenek a zsebedben vagy a táskádban. Csak hajtsd össze, és már mehetsz is.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Előnyök
barva, udobje, so lahke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke