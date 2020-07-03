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Összes sorozat

  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.
  • A saját ritmusod. A saját stílusod.

Gyártás megszűnt

3000 seriesFülre illeszkedő fejhallgató

TAH4105BL/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
A saját ritmusod. A saját stílusod.
Az ebben a fülre illeszthető fejhallgatóban megszólaló tiszta hangzással és erőteljes mélyhanggal úgy érezheted magad, mintha épp a táncparkett közepére perdülnél. A párnázott fejpánt kényelmesen illeszkedik a fejedre, a stílusos, matt színek közül választva pedig valóban a magadénak érezheted a zenét.
Összes előny megtekintése

A saját ritmusod. A saját stílusod.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Könnyű fejpánt

  • Kis méretre összehajtható

Részletgazdag basszus, tiszta hangzás

Éld át újra és újra a táncparketthez kötődő legszebb emlékeidet. A 32 mm-es neodímium meghajtók telt, dübörgő basszusokat és tiszta hangzást eredményeznek. A zárt kialakítás remek hangszigetelést nyújt, így kedvenc zeneszámaid minden másodpercét élvezheted.

Könnyű, állítható, párnázott fejpánt

A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.

Laposra összehajtható kialakítás az egyszerű tároláshoz

Pörögj a basszusokkal. A fülpárnákat laposra összehajthatod és befelé fordíthatod, hogy kényelmesen elférjenek a zsebedben vagy a táskádban. Csak hajtsd össze, és már mehetsz is.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Előnyök

barva, udobje, so lahke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.