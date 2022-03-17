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Gyártás megszűnt

Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

TAH8505BK/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
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A zenét hallgasd, ne az esőt. A vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatón a szituációhoz igazíthatod a zajkioltó funkciót. A 30 órányi működési idő és a rugalmas gyorstöltés révén pedig az egész útra elég az áramellátás.
Összes előny megtekintése

vezeték nélküli, aktív zajszűrős fejhallgató

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  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

30 órányi lejátszási vagy beszélgetési idő (25 óra bekapcsolt ANC mellett)

Ez a fejhallgató bármilyen utazás során megállja a helyét. Egyetlen feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. 30 órányi lejátszási (vagy beszélgetési) időt kap, ha az aktív zajszűrés ki van kapcsolva, és 25 órányit, ha működik. A két gyorstöltési szint, a Villámtöltés és a Gyorstöltés további 2 és 6 órányi lejátszási időt biztosít.

Aktív zajszűrés (ANC). Engedje el magát, ne a zenét.

Feledkezzen meg mindenről az aktív zajszűrés segítségével. Egyetlen gombnyomással kizárhatja a vonat vagy a nyüzsgő iroda zaját. Ha éppen úton van, az Éber üzemmód segítségével zenét hallgathat, miközben a külvilágban zajló eseményeknek is tudatában van.

Fejre simuló, állítható fejpánt. Puha fülpárnák.

A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók a lejátszási listáktól kezdve a podcastokig erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak. A puha fülpárnák a fül teljes felületét lefedik, ezáltal a külső zajokat passzívan szűrik. A fejpánt könnyű, egyszerűen állítható és simulékony, így ez a fejhallgató nem fog a hajába akadni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Előnyök

Dzwięk super bas mega

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek