2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH8505BK/00
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Ez a fejhallgató bármilyen utazás során megállja a helyét. Egyetlen feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. 30 órányi lejátszási (vagy beszélgetési) időt kap, ha az aktív zajszűrés ki van kapcsolva, és 25 órányit, ha működik. A két gyorstöltési szint, a Villámtöltés és a Gyorstöltés további 2 és 6 órányi lejátszási időt biztosít.
Feledkezzen meg mindenről az aktív zajszűrés segítségével. Egyetlen gombnyomással kizárhatja a vonat vagy a nyüzsgő iroda zaját. Ha éppen úton van, az Éber üzemmód segítségével zenét hallgathat, miközben a külvilágban zajló eseményeknek is tudatában van.
A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók a lejátszási listáktól kezdve a podcastokig erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak. A puha fülpárnák a fül teljes felületét lefedik, ezáltal a külső zajokat passzívan szűrik. A fejpánt könnyű, egyszerűen állítható és simulékony, így ez a fejhallgató nem fog a hajába akadni.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Előnyök
Dzwięk super bas mega
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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