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Összes sorozat

  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.
  • Elegáns külső. Gazdag hangzás.

Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

TAM4505/12

4
| (5) Értékelések
Elegáns külső. Gazdag hangzás.
Gazdagítsa otthoni szórakozási lehetőségeit ezzel a klasszikus megjelenésű mikrorendszerrel. Élvezze a kristálytiszta minőségben vehető digitális DAB+/FM rádióadásokat, streameljen zenét és podcastokat, illetve játssza le CD-it – mindezt a 60 W-os teljesítmény nyújtotta gazdag hangzással. Az USB-porton vagy audiobemeneten keresztül pedig további forrásokat is csatlakoztathat.
Összes előny megtekintése

Elegáns külső. Gazdag hangzás.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB port a töltéshez

  • 60 W, audiobemenet

Minden zene

Ez a stílusos mikrorendszer lehetővé teszi lejátszási listák streamelését, CD-k lejátszását és DAB+/FM rádió hallgatását. A rádió 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegysége kristálytiszta vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig MP3 CD-ket és gyári vagy írott audio CD-ket is tud olvasni.

Bass Reflex hangsugárzók. Gazdagabb mélyhangok

Ezek a könyvespolc stílusú hangszórók tiszta hangzást és erőteljes basszusokat biztosítanak a mélynyomó, a magashangszóró és a Bass Reflex nyílások kombinációjának köszönhetően. A 60 W-os maximális teljesítmény bármilyen helyiségben nagyszerű hangzást nyújt. Tökéletes a társalgókba vagy nyitott terű lakásokba.

Klasszikus kivitel

A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi rendszerek megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata. Az egység elején lévő gombokkal végezhető a lejátszás és a forrás kiválasztása.

Műszaki adatok

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4.0

5-ből

5

Értékelések

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Előnyök

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Hátrányok

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Előnyök

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Hátrányok

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.