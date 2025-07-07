2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB port a töltéshez
60 W, audiobemenet
Ez a stílusos mikrorendszer lehetővé teszi lejátszási listák streamelését, CD-k lejátszását és DAB+/FM rádió hallgatását. A rádió 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegysége kristálytiszta vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig MP3 CD-ket és gyári vagy írott audio CD-ket is tud olvasni.
Ezek a könyvespolc stílusú hangszórók tiszta hangzást és erőteljes basszusokat biztosítanak a mélynyomó, a magashangszóró és a Bass Reflex nyílások kombinációjának köszönhetően. A 60 W-os maximális teljesítmény bármilyen helyiségben nagyszerű hangzást nyújt. Tökéletes a társalgókba vagy nyitott terű lakásokba.
A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi rendszerek megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata. Az egység elején lévő gombokkal végezhető a lejátszás és a forrás kiválasztása.
4.0
5-ből
5
Értékelések
ADAM 83
07/07/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Előnyök
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Hátrányok
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Előnyök
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Hátrányok
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM4505 Mikrowieża