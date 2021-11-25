2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAPN505BK/00
Folyamatosan összpontosíthatsz. Zavartalanul
A vezeték nélküli zajkioltó in-ear fülhallgatóval könnyű az összpontosítás, és akár 14 órányi lejátszási idő rendelkezésre áll. A kis súlyú nyakpánttal a fülhallgató egyszerűen a helyén tartható. A legújabb intelligens funkció pedig gondoskodik a rendezettségről.
13 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
Fekete
Nyakpánt
Intézd dolgaid anélkül, hogy elő kellene venned a telefonod: csak fordulj a Google Segédhez. A nyakpánton lévő gomb megnyomásával azonnal működésbe hozhatod a Segédet. Megkérheted arra, hogy nyissa meg a naptárt, olvassa fel telefonod értesítéseit, hívja fel barátaid, vagy küldjön nekik üzenetet, kezelje a lejátszási listákat – és még sok minden másra is kérheted.
Nincs többé zavaró visszhang a telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus visszhangkioltás révén mindig tiszta és zavartalan a kapcsolat.
A vékony nyakpánt kényelmesen illeszkedik a nyakra.
4.0
5-ből
10
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Előnyök
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2021-05-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Előnyök
bardzo dobra jakość dżwięku
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2020-05-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Előnyök
wygląd/ wygoda / jakość
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2019-03-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Használat dátuma 2019-03-30