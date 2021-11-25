TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fő használat közbeni fénykép
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fő használat közbeni fénykép
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Hi-Res Audio, vezeték nélküli, in-ear fülhallgató

TAPN505BK/00

4

| (10) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Folyamatosan összpontosíthatsz. Zavartalanul

A vezeték nélküli zajkioltó in-ear fülhallgatóval könnyű az összpontosítás, és akár 14 órányi lejátszási idő rendelkezésre áll. A kis súlyú nyakpánttal a fülhallgató egyszerűen a helyén tartható. A legújabb intelligens funkció pedig gondoskodik a rendezettségről.

Összes előny megtekintése

Hi-Res Audio vezeték nélküli ANC nyakpánt

Folyamatosan összpontosíthatsz. Zavartalanul

  • 13 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • Fekete

  • Nyakpánt

Google Segéd. Intézd dolgaid útközben

Intézd dolgaid anélkül, hogy elő kellene venned a telefonod: csak fordulj a Google Segédhez. A nyakpánton lévő gomb megnyomásával azonnal működésbe hozhatod a Segédet. Megkérheted arra, hogy nyissa meg a naptárt, olvassa fel telefonod értesítéseit, hívja fel barátaid, vagy küldjön nekik üzenetet, kezelje a lejátszási listákat – és még sok minden másra is kérheted.

Beépített mikrofon visszhangkioltással a tiszta hangzásért

Nincs többé zavaró visszhang a telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus visszhangkioltás révén mindig tiszta és zavartalan a kapcsolat.

Vékony nyakpánt az egész napos használathoz. Hordtáska

A vékony nyakpánt kényelmesen illeszkedik a nyakra.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

10

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Előnyök

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2021-05-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Előnyök

bardzo dobra jakość dżwięku

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2020-05-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Előnyök

wygląd/ wygoda / jakość

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2019-03-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Használat dátuma 2019-03-30

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.