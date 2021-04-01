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Gyártás megszűnt

Internetes rádió

TAPR802/12

4.1

| (15) Értékelések

Még szerethetőbb

Bármi iránt érdeklődsz is, vesd bele magad a Philips internetes rádióval! A DAB-funkció és az FM-rádió mellett Spotify Connect lehetőséget is kapsz, és streamelhetsz a mobileszközödről.

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Még szerethetőbb

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Internetes rádió. Több ezer állomás karnyújtásnyira.

Zene. Spoken word költészet. Valódi bűnesetek. Az internetes rádió ajtót nyit számodra több ezer állomásra a világ minden részéről, amelyeken minden elképzelhető típusú programot megtalálsz. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 programot is beállíthatsz előre kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaiddal.

Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming

DAB+/FM digitális rádió

Műszaki adatok

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4.1

5-ből

15

Értékelések

2

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Előnyök

malý

Hátrányok

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio

Használat dátuma 2020-03-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio

Használat dátuma 2020-03-01

18/09/2020

România

România

Radio Ga Ga

Un produs care-ti schimba perceptia despre aparatele de radio. Din start va sugerez ca dupa achizitie sa descarcati manualele de pe site-ul Philips. Quick start guide-ul aflat in cutie este simplist. In baza lui mi-am pierdut 30 minute si eram cat pe ce sa returnez produsul pentru ca nu reuseam sa memorez posturile de radio in cele 20 de locatii. Imediat ce i-am configurat reteaua si-a facut update. Merge fara cusur pe Internet radio, radio FM, Bluetooth, Spotify. Cu Podcast-ul nu sunt obisnuit, iar DAB radio - in afara faptului ca sunt doar cateva posturi - pare sa blocheze aparatul. Cam asta ar fi singurul repros, dar care nu ma face sa-i scad nota. In rest, la cat este de mic, are un sunet placut, suficient de tare pentru o camera. Multumesc Philips pentru ideea de a lansa un astfel de produs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Radio prin internet

Használat dátuma 2020-08-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Radio prin internet

Használat dátuma 2020-08-18

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Előnyök

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Hátrányok

Žádná mě nenapadá.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio

Használat dátuma 2023-03-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio

Használat dátuma 2023-03-07

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.