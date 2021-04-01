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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAPR802/12
Még szerethetőbb
Bármi iránt érdeklődsz is, vesd bele magad a Philips internetes rádióval! A DAB-funkció és az FM-rádió mellett Spotify Connect lehetőséget is kapsz, és streamelhetsz a mobileszközödről.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Zene. Spoken word költészet. Valódi bűnesetek. Az internetes rádió ajtót nyit számodra több ezer állomásra a világ minden részéről, amelyeken minden elképzelhető típusú programot megtalálsz. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 programot is beállíthatsz előre kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaiddal.
4.1
5-ből
15
Értékelések
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Előnyök
malý
Hátrányok
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio
Használat dátuma 2020-03-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio
Használat dátuma 2020-03-01
Bobu69
18/09/2020
România
Radio Ga Ga
Un produs care-ti schimba perceptia despre aparatele de radio. Din start va sugerez ca dupa achizitie sa descarcati manualele de pe site-ul Philips. Quick start guide-ul aflat in cutie este simplist. In baza lui mi-am pierdut 30 minute si eram cat pe ce sa returnez produsul pentru ca nu reuseam sa memorez posturile de radio in cele 20 de locatii. Imediat ce i-am configurat reteaua si-a facut update. Merge fara cusur pe Internet radio, radio FM, Bluetooth, Spotify. Cu Podcast-ul nu sunt obisnuit, iar DAB radio - in afara faptului ca sunt doar cateva posturi - pare sa blocheze aparatul. Cam asta ar fi singurul repros, dar care nu ma face sa-i scad nota. In rest, la cat este de mic, are un sunet placut, suficient de tare pentru o camera. Multumesc Philips pentru ideea de a lansa un astfel de produs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Radio prin internet
Használat dátuma 2020-08-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Radio prin internet
Használat dátuma 2020-08-18
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Előnyök
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Hátrányok
Žádná mě nenapadá.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio
Használat dátuma 2023-03-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPR802 Internetové rádio
Használat dátuma 2023-03-07