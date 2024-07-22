Keresőkifejezés

    A klasszikus társ

      Hordozható FM/AM rádió

      TAR2509/10

      Általános értékelés / 5
      A klasszikus társ

      Szeret rádiózni? Ez a hordozható FM/AM analóg rádió folyamatosan sugározza kedvenc állomásait, akár a konyhában, akár a garázsban vagy a kertben tartózkodik. Nagyszerű hangzást biztosít, hálózatról vagy elemről is működtethető, és egy praktikus LED-jelzővel rendelkezik, amely mutatja, mikor tökéletes a hangolás.

      Hordozható FM/AM rádió

      A klasszikus társ

      • FM/AM
      • Analóg hangolás
      • Hálózati vagy elemes tápellátás
      Klasszikus kialakítás, tiszta vétel, egyszerű hangolás

      Klasszikus kialakítás, tiszta vétel, egyszerű hangolás

      Az analóg hangolásnak köszönhetően könnyedén megtalálhatja a kedvenc állomásait ezen a hordozható FM/AM rádión. Egyszerűen forgassa el a rádió oldalán található hangolótárcsát, és a nagy, áttekinthető ablak mutatja, hogy milyen frekvenciára van hangolva a rádió. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.

      Váltás a Hírek és a Zene üzemmód között. Hangszín-szabályozás

      Váltás a Hírek és a Zene üzemmód között. Hangszín-szabályozás

      Hozza ki a legtöbbet a zenéből a Zene üzemmóddal. Váltson Hírek üzemmódra, ha a híreket vagy kedvenc rádióműsorát szeretné hallgatni. Bármit is hallgat szívesen, a 3,5"-os hangszóró tiszta hangzást biztosít.

      Egyszerű vezérlés. Nagy hangerő-szabályozó tárcsa

      Egyszerű vezérlés. Nagy hangerő-szabályozó tárcsa

      Soha nem kell keresgélnie a rádió hangerő-szabályozóját! A nagy hangerő-szabályozó tárcsa mellett a rádió a tetejére szerelt kapcsolókkal is rendelkezik az FM/AM hullámsávok és a hangszínek közötti váltáshoz. Emellett egy fejhallgató-csatlakozót is talál rajta a privát zenehallgatáshoz.

      Bárhova helyezhető

      Bárhol is szeretne rádiót hallgatni, ez a készülék mindenhová el tudja kísérni. Csatlakoztassa a rádiót a fali aljzathoz, vagy helyezzen be két D méretű elemet, és menjen ki a szabadba. Tökéletes társ az erkélyen egy pohár bor mellett vagy a kerti pikniken.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        300 mW
        Hangrendszer
        Monó
        Hangzásjavítás
        hangszínvezérlés
        Hangerőszabályzás
        forgatógomb (analóg)

      • Hangszórók

        Szélessávú meghajtó átmérője
        3,5"
        Szélessávú meghajtók száma
        1

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth
        Nem
        Audio/video kimenet
        Fejhallgató (3,5 mm-es)
        Audiobemenet
        Nem

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Hangolási sávok
        • FM
        • AM
        RDS
        Nem

      • Tápellátás

        Elem típusa
        D méretű (LR20)
        Elem feszültsége
        1.5  V
        Tápellátás
        • 220–240 V
        • 50/60 Hz
        Elemek száma
        2

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        19.3  cm
        Csomagolás típusa
        Doboz
        Polcra helyezési mód
        Fektetve
        Szélesség
        29  cm
        Mélység
        9.3  cm
        Tartozékok száma
        1
        Bruttó tömeg
        1.1  kg
        Nettó tömeg
        0.885  kg
        Táratömeg
        0.215  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        14.95  cm
        Szélesség
        21  cm
        Mélység
        6.63  cm
        Tömeg
        0.668  kg

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Garancialevél

      • Ébresztés

        Ébresztések száma
        Nem
        Szundítás (ébresztés ismétlése)
        Nem

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Hálózati tápkábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Garancialevél
      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

