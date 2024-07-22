A doboz egyéb tartalma
- Hálózati tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancialevél
TAR2509/10
A klasszikus társ
Szeret rádiózni? Ez a hordozható FM/AM analóg rádió folyamatosan sugározza kedvenc állomásait, akár a konyhában, akár a garázsban vagy a kertben tartózkodik. Nagyszerű hangzást biztosít, hálózatról vagy elemről is működtethető, és egy praktikus LED-jelzővel rendelkezik, amely mutatja, mikor tökéletes a hangolás.Összes előny megtekintése
Hordozható FM/AM rádió
Az analóg hangolásnak köszönhetően könnyedén megtalálhatja a kedvenc állomásait ezen a hordozható FM/AM rádión. Egyszerűen forgassa el a rádió oldalán található hangolótárcsát, és a nagy, áttekinthető ablak mutatja, hogy milyen frekvenciára van hangolva a rádió. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.
Hozza ki a legtöbbet a zenéből a Zene üzemmóddal. Váltson Hírek üzemmódra, ha a híreket vagy kedvenc rádióműsorát szeretné hallgatni. Bármit is hallgat szívesen, a 3,5"-os hangszóró tiszta hangzást biztosít.
Soha nem kell keresgélnie a rádió hangerő-szabályozóját! A nagy hangerő-szabályozó tárcsa mellett a rádió a tetejére szerelt kapcsolókkal is rendelkezik az FM/AM hullámsávok és a hangszínek közötti váltáshoz. Emellett egy fejhallgató-csatlakozót is talál rajta a privát zenehallgatáshoz.
Bárhol is szeretne rádiót hallgatni, ez a készülék mindenhová el tudja kísérni. Csatlakoztassa a rádiót a fali aljzathoz, vagy helyezzen be két D méretű elemet, és menjen ki a szabadba. Tökéletes társ az erkélyen egy pohár bor mellett vagy a kerti pikniken.
Hang
Hangszórók
Csatlakoztathatóság
Hangolóegység/Vétel/Adás
Tápellátás
Méret csomagolással együtt
Termék méretei
Tartozékok
Ébresztés
