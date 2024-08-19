Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Ébredjen indulásra készen Ébredjen indulásra készen Ébredjen indulásra készen

      Órás rádió

      TAR3305/12

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Ébredjen indulásra készen

      Az FM digitális órás rádióval egyszerűvé teheti a dolgot. A rengeteg programhelynek köszönhetően az állomások közötti navigálás gyerekjáték. Az ébresztőt pedig beállíthatja fokozatosan erősödő rádióhangerőre. Tovább szeretne aludni? Csak nyomja le a szundítás gombot.

      Összes előny megtekintése

      Órás rádió

      Hasonló termékek

      Összes Rádió és ébresztőóra megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      Órás rádió
      - {discount-value}

      Órás rádió

      összes

      recurring payment

      Ébredjen indulásra készen

      • FM, digitális hangolás
      • Kettős ébresztés

      FM digitális rádió

      Az FM tuner tiszta vételt biztosít, és akár 10 kedvenc állomást is beállíthat. A kijelzőn tisztán látható az idő.

      Elalváskapcsoló. Merüljön álomba a rádiót hallgatva.

      Merüljön álomba úgy, hogy a háttérben kedvenc rádiócsatornája szól. Az elalvásidőzítő akár 2 órára is beállítható. A beállított idő letelte után a rádió kikapcsol.

      Kettős ébresztés. Egy óra, két ébresztő.

      A kettős ébresztés funkció két különböző ébresztés beállítását teszi lehetővé, a Kíméletes ébresztő funkció pedig fokozatosan hangosítva kapcsolja be a rádiót a kellemesebb ébredés érdekében.

      Tartalék elem áramkimaradás esetére

      Ez az ébresztőóra tartalék elemmel is el van látva. Áramszünet esetén nem kell visszaállítani az órát, és az ébresztési beállítások is megmaradnak.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        200 mW
        Hangrendszer
        Monó

      • Hangszórók

        Szélessávú meghajtó átmérője
        2"
        Szélessávú meghajtók száma
        1

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth
        Nem
        Audiobemenet
        Nem

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Antenna
        FM antenna
        Hangolási sávok
        FM
        Beállítható állomások száma
        10
        RDS
        Nem
        FM frekvenciatartomány
        87,5–108  MHz

      • Tápellátás

        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 1 W
        Táplálás típusa
        DC-bemenet
        Tartalék elem
        2 db AAA (nem tartozék)
        Váltakozó áramú bemenet
        100–240 V; 50/60 Hz
        Üzemi teljesítményfelvétel
        < 3 W

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        17  cm
        Csomagolás típusa
        Doboz
        Polcra helyezési mód
        Fektetve
        Szélesség
        13.6  cm
        Mélység
        6  cm
        Tartozékok száma
        1
        Bruttó tömeg
        0.349  kg
        Nettó tömeg
        0.204  kg
        Táratömeg
        0.145  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        5.4  cm
        Szélesség
        13.1  cm
        Mélység
        13.1  cm
        Tömeg
        0.203  kg

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Garancialevél
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Váltakozó áramú hálózati adapter

      • Ébresztés

        Az ébresztés forrása
        • FM-rádió
        • Berregő
        Ébresztések száma
        2
        Elalváskapcsoló
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc
        Szundítás (ébresztés ismétlése)
        Igen, 9 percenként

      • Óra

        Kijelző
        LED
        Típus
        Digitális

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Garancialevél
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.