A doboz egyéb tartalma
- Garancialevél
- Gyors üzembe helyezési útmutató
TAR3305/12
Ébredjen indulásra készen
Az FM digitális órás rádióval egyszerűvé teheti a dolgot. A rengeteg programhelynek köszönhetően az állomások közötti navigálás gyerekjáték. Az ébresztőt pedig beállíthatja fokozatosan erősödő rádióhangerőre. Tovább szeretne aludni? Csak nyomja le a szundítás gombot.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Órás rádió
összes
recurring payment
Az FM tuner tiszta vételt biztosít, és akár 10 kedvenc állomást is beállíthat. A kijelzőn tisztán látható az idő.
Merüljön álomba úgy, hogy a háttérben kedvenc rádiócsatornája szól. Az elalvásidőzítő akár 2 órára is beállítható. A beállított idő letelte után a rádió kikapcsol.
A kettős ébresztés funkció két különböző ébresztés beállítását teszi lehetővé, a Kíméletes ébresztő funkció pedig fokozatosan hangosítva kapcsolja be a rádiót a kellemesebb ébredés érdekében.
Ez az ébresztőóra tartalék elemmel is el van látva. Áramszünet esetén nem kell visszaállítani az órát, és az ébresztési beállítások is megmaradnak.
Hang
Hangszórók
Csatlakoztathatóság
Hangolóegység/Vétel/Adás
Tápellátás
Méret csomagolással együtt
Termék méretei
Tartozékok
Ébresztés
Óra
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.