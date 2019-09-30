2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Verejték- és vízálló
A fejhallgató akár 20 órányi folyamatos lejátszást biztosít, így útközben is gondtalanul élvezheted a zenét.
Lépj magasabb szintre az edzéshez összeállított lejátszási listával. A tökéletes hangolással rendelkező 40 mm-es neodímium akusztikus meghajtók által nyújtott basszus formában tart téged. A hátul zárt kialakítás kiváló passzív zajszűrést biztosít. Tekerd fel a kedvenc zenéid hangerejét úgy, hogy közben nem zavarsz másokat.
A puha és légáteresztő fülpárnák belsejében hűsítő gél van. Mindegy, milyen keményen edzel, a fejhallgatók hűsítő érzetet nyújtanak a bőrödön. A párnák az egyszerű tisztás érdekében levehetők.
4.8
5-ből
26
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
asztaloszsu
30/09/2019
Magyarország
Kiváló termék!
A mindennapjaim része! Mivel hallássérült vagyok, TV-t is ezzel a kiváló fejhallgatóval nézek, így nem zavarom a családom tagjait a számomra ideális hangerővel. Zenét is így hallgatok. Nem zavarja a hallókészüléket! Mivel vezeték nélküli, így bármilyen tevékenységet végezhetek közben. Imádom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató
Pekrajk
11/06/2020
Slovensko
Actionfit
Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)
Előnyök
Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)
Hátrányok
zatial nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
A M I
13/09/2020
România
Sunt consumator de produse philips si niciodată nu
Sunt utilizator de produse philips. Niciodată nu am fost dezamăgit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Căşti wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Căşti wireless
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek