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Összes sorozat

  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.
  • Maradj hűs és divatos.

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TASH402LF/00

4.8
| (26) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket
Maradj hűs és divatos.
Préseld ki az eddigi legjobbat a fülre illeszthető, vezeték nélküli, izzadásálló sport fejhallgatóból. A kis súlyú és kényelmes fejhallgató 20 órányi lejátszási időt nyújt egyetlen töltéssel. A hűsítő fülpárnáknak köszönhetően forró helyzetekben is koncentrált maradhatsz.
Összes előny megtekintése

Bár lehet, hogy a hangulat felforrósodik.

Maradj hűs és divatos.

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Verejték- és vízálló

20 órányi lejátszási idő

A fejhallgató akár 20 órányi folyamatos lejátszást biztosít, így útközben is gondtalanul élvezheted a zenét.

40 mm-es neodímium akusztikus meghajtók

Lépj magasabb szintre az edzéshez összeállított lejátszási listával. A tökéletes hangolással rendelkező 40 mm-es neodímium akusztikus meghajtók által nyújtott basszus formában tart téged. A hátul zárt kialakítás kiváló passzív zajszűrést biztosít. Tekerd fel a kedvenc zenéid hangerejét úgy, hogy közben nem zavarsz másokat.

Légáteresztő fülpárnák. Tisztításhoz könnyen levehetők.

A puha és légáteresztő fülpárnák belsejében hűsítő gél van. Mindegy, milyen keményen edzel, a fejhallgatók hűsítő érzetet nyújtanak a bőrödön. A párnák az egyszerű tisztás érdekében levehetők.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

26

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

1

30/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék!

A mindennapjaim része! Mivel hallássérült vagyok, TV-t is ezzel a kiváló fejhallgatóval nézek, így nem zavarom a családom tagjait a számomra ideális hangerővel. Zenét is így hallgatok. Nem zavarja a hallókészüléket! Mivel vezeték nélküli, így bármilyen tevékenységet végezhetek közben. Imádom!

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató

11/06/2020

Slovensko

Slovensko

Actionfit

Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)

Előnyök

Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)

Hátrányok

zatial nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

13/09/2020

România

România

Sunt consumator de produse philips si niciodată nu

Sunt utilizator de produse philips. Niciodată nu am fost dezamăgit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Căşti wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASH402BK Căşti wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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