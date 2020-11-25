2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
6+18 órányi lejátszási idő
Biztos illeszkedés
A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. Nem számít, milyen keményen edzel, ez a sportfülhallgató a helyén marad.
Nem számít, milyen keményen edzel, ez a sportfülhallgató a helyén marad. A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. A cserélhető, gumi fülbetétek kicsi, közepes és nagy méretben érhetőek el, így biztosan megtalálod a tökéletesen illeszkedő méretet.
A felhasználóbarát gombokkal szüneteltetheted a lejátszást, és hívásokat fogadhatsz. Mindezt anélkül, hogy megérintenéd az okostelefonod. A fülhallgató azonnal párosítható, amint bekapcsoltad a Bluetooth-funkciót. A párosítást követően a fülhallgató megjegyzi azt az eszközt, amellyel legutóbb párosítottad.
4.9
5-ből
14
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Előnyök
bt 5.0, ipx5
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Előnyök
jakosc, cena
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips alkalmazott
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek