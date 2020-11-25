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Gyártás megszűnt

7000 seriesVezeték nélküli fejhallgató

TAST702BK/00

4.9
| (14) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
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Ez a valódi vezeték nélküli in-ear sportfülhallgató nem ijed meg egy kis izzadástól. Az IPX5 szabványnak megfelelő fröccsenésálló kivitelnek és az UV tisztítási technológiának köszönhetően kemény edzés esetén is friss maradsz. A hordozható töltőtok segítségével pedig akár 24 órányi lejátszási időt élvezhetsz.
Összes előny megtekintése

Eddz szabadon.

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  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 6+18 órányi lejátszási idő

  • Biztos illeszkedés

Puha, gumírozott szárnyas rögzítőelemek. Biztonságos és kényelmes

A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. Nem számít, milyen keményen edzel, ez a sportfülhallgató a helyén marad.

Tökéletes szigetelés, kiváló passzív zajszűrés

Nem számít, milyen keményen edzel, ez a sportfülhallgató a helyén marad. A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. A cserélhető, gumi fülbetétek kicsi, közepes és nagy méretben érhetőek el, így biztosan megtalálod a tökéletesen illeszkedő méretet.

Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan Bluetooth készüléked

A felhasználóbarát gombokkal szüneteltetheted a lejátszást, és hívásokat fogadhatsz. Mindezt anélkül, hogy megérintenéd az okostelefonod. A fülhallgató azonnal párosítható, amint bekapcsoltad a Bluetooth-funkciót. A párosítást követően a fülhallgató megjegyzi azt az eszközt, amellyel legutóbb párosítottad.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

14

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Előnyök

bt 5.0, ipx5

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Előnyök

jakosc, cena

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Philips alkalmazott

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek