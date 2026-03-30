TAT3000WT/00
Teremtse meg a hangulatot, és élvezze az illeszkedést
Hallgasson zenét szabadon a valódi vezeték nélküli fülhallgatókkal, amelyek könnyebbek, jobban illeszkednek, továbbá gazdag, meleg, és részletgazdag hangzást biztosítanak. Az adaptív zajkioltás reagál a környezetre, míg a Cafe és Lounge üzemmód visszavesz a zenéből, és megadja az alaphangulatot.Összes előny megtekintése
Valódi vezeték nélküli fejhallgató
A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. A Philips térhangzás funkciói közé tartozik a Cafe és Lounge üzemmód, amelyek olyan hangzásúvá teszik a zenét, mintha az a háttérzaj része lenne: nagyszerű megoldás, ha egy feladatra szeretne koncentrálni zenehallgatás közben.
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
A Bluetooth® 6.0 gyors és stabil kapcsolatot biztosít, az Auracast™ támogatása lehetővé teszi, hogy utazás közben is hallgathasson nyilvános közvetítéseket. Egyszerre két Bluetooth®-eszközhöz is csatlakozhat, és az alkalmazásunkon keresztül kezelheti a csatlakoztatott eszközöket – a Microsoft Swift Pair pedig megkönnyíti a Windows-felhasználók életét.
Ez a fejhallgató hatmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük három mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.
Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadtság sem fog neki gondot okozni.
Kikapcsolt zajkioltással 12 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a zsebméretű töltőtok pedig további 36 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 8 óra és további 24 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 10 percre van szükség, így további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.
Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.
A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.
Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.
Hang
Csatlakoztathatóság
Külső kartondoboz
Kényelem
Belső kartondoboz
Tápellátás
Méret csomagolással együtt
Tartozékok
Kialakítás
Telekommunikáció
Méretek
UPC
ANC funkciók
Hangsegéd
Fenntarthatóság
