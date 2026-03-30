    Teremtse meg a hangulatot, és élvezze az illeszkedést

      Valódi vezeték nélküli fejhallgató

      TAT3000WT/00

      Teremtse meg a hangulatot, és élvezze az illeszkedést

      Hallgasson zenét szabadon a valódi vezeték nélküli fülhallgatókkal, amelyek könnyebbek, jobban illeszkednek, továbbá gazdag, meleg, és részletgazdag hangzást biztosítanak. Az adaptív zajkioltás reagál a környezetre, míg a Cafe és Lounge üzemmód visszavesz a zenéből, és megadja az alaphangulatot.

      Valódi vezeték nélküli fejhallgató

      Teremtse meg a hangulatot, és élvezze az illeszkedést

      • Kis méretű fülhallgató. Kényelmes illeszkedés.
      • Adaptív zajkioltás
      • 6 mikrofonos technológia
      • Részletgazdag, természetes hangzás

      Részletgazdag hangzás, kényelmes illeszkedés és térhangzás üzemmódok

      A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. A Philips térhangzás funkciói közé tartozik a Cafe és Lounge üzemmód, amelyek olyan hangzásúvá teszik a zenét, mintha az a háttérzaj része lenne: nagyszerű megoldás, ha egy feladatra szeretne koncentrálni zenehallgatás közben.

      Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással

      Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

      Stabil Bluetooth® többpontos csatlakozás és Auracast™

      A Bluetooth® 6.0 gyors és stabil kapcsolatot biztosít, az Auracast™ támogatása lehetővé teszi, hogy utazás közben is hallgathasson nyilvános közvetítéseket. Egyszerre két Bluetooth®-eszközhöz is csatlakozhat, és az alkalmazásunkon keresztül kezelheti a csatlakoztatott eszközöket – a Microsoft Swift Pair pedig megkönnyíti a Windows-felhasználók életét.

      6 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

      Ez a fejhallgató hatmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük három mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

      IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

      Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadtság sem fog neki gondot okozni.

      Akár 48 órányi lejátszási idő. Zsebméretű töltőtok

      Kikapcsolt zajkioltással 12 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a zsebméretű töltőtok pedig további 36 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 8 óra és további 24 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 10 percre van szükség, így további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

      Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt

      Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.

      Meleg, természetes hang. Philips hangzás

      A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Frekvenciasáv
        20–20 000 Hz
        Hangszóró átmérője
        10 mm
        Impedancia
        32 ohm
        Maximális terhelhetőség
        5 mW
        Érzékenység
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Meghajtó típusa
        Dinamikus

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        6,0
        Bluetooth profilok
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        • SBC
        • LC3

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        26.50  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        24
        Szélesség
        23.00  cm
        Bruttó tömeg
        3.05  kg
        Magasság
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Nettó tömeg
        1.57  kg
        Táratömeg
        1.48  kg

      • Kényelem

        Hangerőszabályzás
        Igen
        Vízálló kialakítás
        IPX4
        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Monó mód TWS-hez
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Érintés
        Google Fast Pair
        Igen
        Microsoft Swift Pair
        Igen

      • Belső kartondoboz

        Hosszúság
        12.30  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        10.05  cm
        Magasság
        10.00  cm
        Nettó tömeg
        0.20  kg
        Bruttó tömeg
        0.336  kg
        Táratömeg
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Tápellátás

        Elemek száma
        3 db
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        8 + 24  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        12 + 36  óra
        Rövid töltési idő
        10 mins for 2 hrs
        Akkumulátor típusa (töltőtok)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkumulátor tömege (összesen)
        13.27  g
        Akkumulátor kapacitása (tok)
        600  mAh
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        60  mAh

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        10.9  cm
        Csomagolás típusa
        Karton
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        9.6  cm
        Mélység
        3.55  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Bruttó tömeg
        0.093  kg
        Nettó tömeg
        0.066  kg
        Táratömeg
        0.027  kg

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen
        Füldugóvégek
        3 pár (S/M/L)
        Töltőtok
        Igen

      • Kialakítás

        Szín
        Fehér
        Hordhatóság
        In-ear (fülbe helyezhető)
        Fülhöz csatolás anyaga
        Szilikon
        Fülhöz illeszkedő
        In-ear (fülbe helyezhető)
        Fülbe illeszkedő típus
        Szilikon fülbetét

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        3 mics for each side

      • Méretek

        Töltőtok mérete (sz x mé x ma)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Fülhallgató mérete (sz x mé x ma)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Teljes tömeg
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        Hibrid
        Éber üzemmód
        Igen
        Adaptív ANC
        Igen
        Mikrofon az ANC-hez
        2 mikrofon
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Többfunkciós érintőpanel
        Hangsegéd támogatása
        Igen

      • Fenntarthatóság

        Műanyag borítás
        57% újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

