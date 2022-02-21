TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A te hangod. A te stílusod.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.
  • A te hangod. A te stílusod.

Gyártás megszűnt

5000 seriesFülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT5505BK/00

3
| (3) Értékelések
A te hangod. A te stílusod.
Akár zenéről, akár hívásról van szó, a fényes kivitelű valódi vezeték nélküli fülhallgató kiválóan teszi a dolgát. Az aktív zajszűrés funkció kiszűri a háttérzajokat, a Philips Headphones alkalmazással pedig személyre szabhatod a hangzást. A zenelejátszás szüneteltetéséhez csak vedd ki az egyik fülhallgatót.
Összes előny megtekintése

A te hangod. A te stílusod.

  • 8 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Aktív zajkioltás

  • Fekete

  • Bluetooth®

Fényes kivitel és hibrid aktív zajszűrés

Fényes kivitel és hibrid aktív zajszűrés

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak jól néz ki, hanem lehetővé teszi, hogy útközben is jobban halld a dallamokat. A hibrid aktív zajszűrés csökkenti a külső zajt, így nem lesz akadálya a zenehallgatásnak. Az Awareness üzemmóddal pedig visszahozhatod a külvilágot.

Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

Két mikrofon a tiszta hívásokhoz. Monó mód

Mindkét fülhallgatóban két mikrofon figyeli a hangod, ami csökkenti a külvilágból jövő zajokat. Ha csendesebb helyen vagy, és nem kell kiszűrni a zajt beszélgetés közben, akkor a monó mód lehetővé teszi csak egy fülhallgató használatát.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.0

5-ből

3

Értékelések

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Előnyök

Все

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Előnyök

Etui

Hátrányok

Problem z softem

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.