2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT5505BK/00
8 mm-es meghajtók/hátul zárt
Aktív zajkioltás
Fekete
Bluetooth®
Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak jól néz ki, hanem lehetővé teszi, hogy útközben is jobban halld a dallamokat. A hibrid aktív zajszűrés csökkenti a külső zajt, így nem lesz akadálya a zenehallgatásnak. Az Awareness üzemmóddal pedig visszahozhatod a külvilágot.
A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.
Mindkét fülhallgatóban két mikrofon figyeli a hangod, ami csökkenti a külvilágból jövő zajokat. Ha csendesebb helyen vagy, és nem kell kiszűrni a zajt beszélgetés közben, akkor a monó mód lehetővé teszi csak egy fülhallgató használatát.
3.0
5-ből
3
Értékelések
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Előnyök
Все
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Előnyök
Etui
Hátrányok
Problem z softem
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless