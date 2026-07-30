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Összes sorozat

  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
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  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
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  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot
  • A fülhallgató, amely szereti a társaságot

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT6908BK/00

A fülhallgató, amely szereti a társaságot
Élvezd a zenéket és a podcastokat, miközben akár egy közös ebéden is részt vehetsz. Ez a zajkioltó, valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyszerű hangzást és személyre szabható hallgatási módokat biztosít, így segítségével jobban hallhatod a személyes beszélgetéseket. Ráadásul rendkívül kényelmes is.
Összes előny megtekintése

A fülhallgató, amely szereti a társaságot

  • Részletgazdag, természetes hangzás

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Beszélgetés hallgatása üzemmód

  • Tisztább hívások útközben is

Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

A zavartalan befogadás érdekében külső zajokat kiszűrő zajkioltás kivételesen immerzív élményt biztosít. Ha szeretnéd hallani, ami a környezetedben történik, érintsd meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához. A Philips Headphones alkalmazás segítségével beállíthatod a zajkioltás szintjét, vagy aktiválhatod a szélzajszűrés funkciót.

Beszélgetés hallgatása üzemmód a személyes beszélgetésekhez

Beszélgetés hallgatása üzemmód a személyes beszélgetésekhez

Ezek a fülhallgatók segítenek, hogy jobban halld a másik felet a személyes beszélgetések során. Csak nyomd meg a bal fülhallgatót a Beszélgetés hallgatása üzemmód aktiválásához, vagy használd a Philips Headphones alkalmazást. Az irányérzékeny mikrofonok rögzítik a másik személy hangját, míg a zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat.

Egyéni My Hearing üzemmód. Teszteld hallásod az alkalmazásban!

Egyéni My Hearing üzemmód. Teszteld hallásod az alkalmazásban!

A Philips Headphones alkalmazásban egy egyszerű hallásvizsgálat után egyéni hallgatási üzemmódot tudsz létrehozni, amely arra van hangolva, ahogy a jobb és bal füledben hallod a különböző frekvenciákat. Ezután az alkalmazásban bármikor módosíthatod az egyéni profilod, illetve bármikor külön-külön beállíthatod a bal és jobb fülhallgatót.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.