Beszélgetés hallgatása üzemmód a személyes beszélgetésekhez

Ezek a fülhallgatók segítenek, hogy jobban halld a másik felet a személyes beszélgetések során. Csak nyomd meg a bal fülhallgatót a Beszélgetés hallgatása üzemmód aktiválásához, vagy használd a Philips Headphones alkalmazást. Az irányérzékeny mikrofonok rögzítik a másik személy hangját, míg a zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat.