2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT6908BK/00
Részletgazdag, természetes hangzás
Noise Canceling Pro zajkioltás
Beszélgetés hallgatása üzemmód
Tisztább hívások útközben is
A zavartalan befogadás érdekében külső zajokat kiszűrő zajkioltás kivételesen immerzív élményt biztosít. Ha szeretnéd hallani, ami a környezetedben történik, érintsd meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához. A Philips Headphones alkalmazás segítségével beállíthatod a zajkioltás szintjét, vagy aktiválhatod a szélzajszűrés funkciót.
Ezek a fülhallgatók segítenek, hogy jobban halld a másik felet a személyes beszélgetések során. Csak nyomd meg a bal fülhallgatót a Beszélgetés hallgatása üzemmód aktiválásához, vagy használd a Philips Headphones alkalmazást. Az irányérzékeny mikrofonok rögzítik a másik személy hangját, míg a zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat.
A Philips Headphones alkalmazásban egy egyszerű hallásvizsgálat után egyéni hallgatási üzemmódot tudsz létrehozni, amely arra van hangolva, ahogy a jobb és bal füledben hallod a különböző frekvenciákat. Ezután az alkalmazásban bármikor módosíthatod az egyéni profilod, illetve bármikor külön-külön beállíthatod a bal és jobb fülhallgatót.
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