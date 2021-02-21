2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
13 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Fekete
Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ezek a valódi vezeték nélküli fejhallgatók lehetővé teszik, hogy a teljes figyelmed ennek szenteld, zavaró tényezők nélkül. Egy külső mikrofon és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Az Éber üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.
A tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot és lenyűgöző tisztaságot biztosítanak minden műsorszám esetén. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a zenelejátszás szünetel. Tedd vissza a hallgatót, és a zene újra elindul.
A töltőtok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető A teljesen feltöltött tok további 18 óra lejátszási idő biztosít. A fülhallgató egyetlen feltöltéssel 6 órányi lejátszást biztosít (5 órát ANC-vel). 15 perc töltéssel 1 plusz óra lejátszást kapsz.
Díjak
4.3
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Előnyök
Vse
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke