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Összes sorozat

  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
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  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
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  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
  • Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.

Gyártás megszűnt

8000 seriesFülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.
Élvezd a részletgazdag hangzást vagy hangolódj rá a körülötted lévő világra. Ez a kifinomult, vezeték nélküli fejhallgató aktív zajszűréssel és Awareness üzemmóddal rendelkezik, így te vezérelheted, hogy mit hallgatsz. A kifinomult, körkörös kialakítás valódi minőséget képvisel.
Összes előny megtekintése

Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.

  • 13 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

  • Fekete

Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél

Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél

Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ezek a valódi vezeték nélküli fejhallgatók lehetővé teszik, hogy a teljes figyelmed ennek szenteld, zavaró tényezők nélkül. Egy külső mikrofon és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Az Éber üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.

Részletgazdag, átfogó hangzás, gazdag és erőteljes mélyhanggal

Részletgazdag, átfogó hangzás, gazdag és erőteljes mélyhanggal

A tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot és lenyűgöző tisztaságot biztosítanak minden műsorszám esetén. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a zenelejátszás szünetel. Tedd vissza a hallgatót, és a zene újra elindul.

Töltőtok. Akár 24 órányi lejátszási idő

Töltőtok. Akár 24 órányi lejátszási idő

A töltőtok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető A teljesen feltöltött tok további 18 óra lejátszási idő biztosít. A fülhallgató egyetlen feltöltéssel 6 órányi lejátszást biztosít (5 órát ANC-vel). 15 perc töltéssel 1 plusz óra lejátszást kapsz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-1679621

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Előnyök

Vse

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.