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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ikonikus hangulat
Az 1950-es évek hamisítatlan stílusát korszerű működéssel ötvözi ez a hálózati tápellátású Bluetooth rádió. A fa készülékháznak, a réz forgatógomboknak és a szabályozható fényerejű kijelzőnek köszönhetően bármely helyiség különleges elemévé válhat. A digitális rádióvevő tiszta vételt nyújt.
Bluetooth®
20 W kimeneti teljesítmény
Rézszínű, hálós rács teszi lehetővé a hang áramlását
Ez a Bluetooth rádió az ikonikus Philips Philetta 254 asztali rádió előtt tiszteleg. A vintage stílusú, fa készülékház igazán elbűvölő. A kettős kezelőgomb és a hangszórórács 1950-es éveket idéző részletei egy olyan korba repítenek vissza, amikor a jazz és a rock and roll uralta a rádióhullámokat.
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Radio original
Használat dátuma 2019-08-10
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Radio original
Használat dátuma 2019-08-10
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Előnyök
Dizajn kvaliteta zvuk
Hátrányok
Ništa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Originalni radio
Használat dátuma 2020-08-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Originalni radio
Használat dátuma 2020-08-25
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Előnyök
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Оригінальне радіо
Használat dátuma 2019-12-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Оригінальне радіо
Használat dátuma 2019-12-12