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Gyártás megszűnt

Original rádió

TAVS700/10

5

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Ikonikus hangulat

Az 1950-es évek hamisítatlan stílusát korszerű működéssel ötvözi ez a hálózati tápellátású Bluetooth rádió. A fa készülékháznak, a réz forgatógomboknak és a szabályozható fényerejű kijelzőnek köszönhetően bármely helyiség különleges elemévé válhat. A digitális rádióvevő tiszta vételt nyújt.

Összes előny megtekintése

Ikonikus hangulat

  • Bluetooth®

  • 20 W kimeneti teljesítmény

Rézszínű, hálós rács teszi lehetővé a hang áramlását

Rézszínű, hálós rács teszi lehetővé a hang áramlását

Vintage stílusú, fa készülékház. Az 1950-es évek által ihletett részletek

Ez a Bluetooth rádió az ikonikus Philips Philetta 254 asztali rádió előtt tiszteleg. A vintage stílusú, fa készülékház igazán elbűvölő. A kettős kezelőgomb és a hangszórórács 1950-es éveket idéző részletei egy olyan korba repítenek vissza, amikor a jazz és a rock and roll uralta a rádióhullámokat.

Tömeg: 2,55 kg

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Radio original

Használat dátuma 2019-08-10

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Radio original

Használat dátuma 2019-08-10

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Előnyök

Dizajn kvaliteta zvuk

Hátrányok

Ništa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Originalni radio

Használat dátuma 2020-08-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Originalni radio

Használat dátuma 2020-08-25

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Előnyök

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Оригінальне радіо

Használat dátuma 2019-12-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS700 Оригінальне радіо

Használat dátuma 2019-12-12

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.