Élvezze a zenéit a zenerajongóknak készült hordozható boomboxszal, amely bármilyen formátumú fizikai CD-t lejátszik. Emellett kristálytiszta FM rádióadások, stabil Bluetooth®-os streamelés, USB-lejátszás és más eszközök csatlakoztatásához való audiobemeneti port is rendelkezésre áll.
Akár először tapasztalja meg a fizikai CD nyújtotta élményt, akár sokadik alkalommal, a felül nyíló CD-lejátszó nagyszerű választás a könnyed zenehallgatáshoz. Bármilyen CD-formátum beolvasására képes, a hordfogantyúval pedig könnyen hordozható. Egyszerűen csatlakoztassa hálózati áramforrásra vagy helyezzen be hat elemet* (R14 C típusút), így akár kültérre is viheti.
Digitális FM-rádió akár 20 programhellyel
Ha olyan zeneforrást szeretne élvezni, amely sokkal hosszabb ideje van velünk, mint a CD, az FM-hangolóegységgel könnyedén megtalálhatja a rádióadásokat, amelyeket imádni fog. 20 állomást állíthat be előre gyakran hallgatott műsoraihoz.
Egyszerű, vezeték nélküli streaming Bluetooth® kapcsolaton keresztül
Szeretné ezt a CD-lejátszót hordozható hangszóróként használni? Egy Bluetooth®-kapcsolattal kompatibilis okoseszközről közvetlenül a lejátszóra streamelheti a hanganyagot, a Dinamikus basszuskiemelés pedig ütőssé teszi kedvenc basszusait.
Csatlakozás más forrásokhoz USB-porton és audiobemeneti porton keresztül
A teljes rugalmasság érdekében USB-port is rendelkezésre áll, amelyhez flash meghajtót csatlakoztathat, hogy élvezhesse digitális zenei gyűjteményét. Vagy használja az audiobemeneti portot lemezjátszó csatlakoztatásához és lemezgyűjteménye hallgatásához.
Beépített elalváskapcsoló
Ha szeretne a háttérben szóló zenével, hangoskönyvvel vagy rádióval elaludni, beállíthatja az elalváskapcsolót 120, 90, 60, 30 vagy 15 percre. A CD-lejátszó a megadott idő letelte után készenléti üzemmódba vált.
Műszaki adatok
Hang
Kimeneti teljesítmény (RMS)
3 W
Hangzásjavítás
Dinamikus basszuskiemelés
Hangrendszer
Sztereó
Hangszóró átmérője
2,5"
Hangerőszabályzó
fel/le
Hangszórók
Beépített hangszórók
2
Csatlakoztathatóság
USB
A típusú (lejátszás)
Bluetooth profilok
A2DP
AVRCP
Audiobemenet (3,5 mm-es)
Igen
Bluetooth verzió
6,0
Hangolóegység/Vétel/Adás
Antenna
FM antenna
Automatikus digitális hangolás
Igen
Hangolási sávok
FM monó
FM sztereó
Programhelyek
20
RDS
Nem
Antennatípus
Teleszkópos
Kényelem
Kijelző típusa
LCD
Háttérfény színe
Fehér
Elalváskapcsoló
Igen
Tápellátás
Elem típusa
LR14
Elem feszültsége
1.5
V
Hálózati tápellátás
100–240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás készenléti üzemmódban
<0,8 W (bekapcsolt órakijelzővel)
Elemek száma
6*
Táplálás típusa
Hálózat; elemek*
Tartozékok
Gyors üzembe helyezési útmutató
Igen
Hálózati tápkábel
Igen
Jótállás
Garancialevél
Biztonsági lap
Kialakítás
Szín
Fekete
Méretek
Csomag mélysége
159
mm
Termék mélysége
245
mm
Tömeg, a csomagolással együtt
1,95
kg
Csomag magassága
278
mm
Csomag szélessége
370
mm
Termék szélessége
285
mm
Termék magassága
125
mm
Termék tömege
1,15
kg
Audiolejátszás
Lemezlejátszási módok
Gyorskeresés előre/visszafelé
Következő/előző műsorszám keresése
Ismétlés/Véletlen sorrendű/Program
Adathordozók lejátszása
CD
CD-R
CD-RW
Deckek száma
1
Direct USB módok
Lejátszás/Szünet
Előző/Következő
Gyorskeresés előre/visszafelé
Leállítás
Ismétlés
Véletlenszerű lejátszás
Programozott lejátszás
Betöltő típusa
Felső rész
Programozható műsorszámok
20
Bluetooth mód
Lejátszás/Szünet
Előző/Következő
Kompatibilitás
Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással
Nem
Fenntarthatóság
Műanyag borítás
85% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirolt (ABS) tartalmaz, TE-00132492